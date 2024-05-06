明達醫新廠動工興建 拚2026年完工

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明達醫（6527）瞄準眼科診斷儀器商機，為因應未來成長需求，在桃園市德建置新廠，6日舉辦動土典禮，預計2026年上半年竣工，因應ESG趨勢，新廠採用多項減碳設計，與全球節能減碳的綠能趨勢無縫接軌。

依據國發會推估，台灣在2025年將邁入成為超高齡社會，亦即超過20％的人口超過65歲，研究報告指出，青光眼、白內障和糖尿病性視網膜病變等各種眼病，隨著人口老化壽命延長而快速增長，此外由於手機電腦平板等3C產品的普及，使得年輕人口產生視力問題的比例也逐年增加，因此民眾對眼科診斷及治療的需求逐年增加，根據眼科市場研究報告指出，眼科診斷儀器市場規模，以大約 5.8％ 複合年增長率成長中。

明達醫已開發產品免散瞳眼底相機及非接觸式眼壓計銷售全球80多個國家，2024年再推出新產品－整合型全自動視網膜影像攝影機與斷層掃描儀（型號： Vision-700）。

依據眼科權威市場報告Market Scope最新研究報告指出，光學同調斷層掃描儀占整體眼科診斷儀器市場約18％，全球年營業額約為美金6億元，為眼科診斷儀器市場中最重要的產品，明達醫推出的光學同調斷層掃描儀，整合了眼底相機功能，並具備全自動操作、快速掃描、清晰影像等特色，開發期間，亦在國內多家醫學中心完成臨床試驗，預期此一新產品能為明達醫在未來營運上注入強心針。

展望眼科診斷儀器市場逐年需求的成長，明達醫現有廠房空間已不敷使用，因而決定自行購地並自行建造符合成長需求的新廠，除解決目前產能趨於滿載空間不足的困境外，並可承接新產品拓展需求，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化明達醫在全球眼科醫療產業的地位。