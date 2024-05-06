高教互助、資源共享 興大提供東華大學災後教研援助

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25年前921大地震，中興大學圖書館等數棟大樓嚴重毀損，經過數年重建，始回復教研環境。從同理心出發，4月3日花蓮地震，東華大學理工學院一館遭受火災嚴重受損，中興大學感同身受。在中興大學詹富智校長主導下，通過相關教學、研究資源援助方案，除邀請東華大學受損系所師生至興大訪問研究，延續實驗並提供住宿外，開放貴重儀器比照校內師生收費權限。此外，興大理學院與東華理工學院5月份簽訂學術合作協議書，實質進行教學研究交流，開啟往後長久合作之基礎。

中興大學研發長宋振銘表示，曾受地震重創的興大深深體會東華大學修復、重建之艱辛，除於第一時間主動關懷之外，並通過主管會議決議，分享科研資源，以實際行動積極提供協助。中興大學理學院黃家健院長表示將積極協調並媒合相關系所老師，提供所需之實驗儀器與教學資源，期盼東華理工學院師生能儘早回復研究能量與正常教學。

中興大學提出協助方案包括：一、提供宿舍以便東華師生移地研究與實驗、二、於合作協議架構下媒合實驗室合作，共同指導學生。三、開放興大貴重儀器，比照校內師生收費與使用權限。

東華大學徐輝明校長對興大相挺表示感謝，災後重建事務紛雜，加上餘震不斷，中興大學提供的援助方案如同及時雨。研發長林楚軒教授表示貴儀支援方案對因地震與火災而造成儀器損壞無法正常運作的東華來說相當受用。理工學院黃武元教授代表學院全體師生表達謝意，興大在這危急時刻伸出援手，患難中足見真情。

後續兩校將密切合作，盡力維持師生教學及研究不因實驗室與設備損毀而中止。並期盼在災後重建後，在此良善基礎上攜手前進，展現高等教育資源共享，發揮共有共榮共好之綜合效益。