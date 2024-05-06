2024台灣財務工程學會年會 聚焦綠色金融與人工智慧

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由台灣財務工程學會（Financial Engineering Association of Taiwan，FeAT）與銘傳大學財務金融學系主辦的「2024台灣財務工程學會年會暨國際學術研討會」 (2024 FeAT Annual Meeting and International Conference)，5月3日於銘傳大學基河校區舉行。此次會議匯聚了來自全球的學者及實務界專家，共同討人工智慧與綠色金融的前沿趨勢與挑戰，共計有約70篇學術論文進行發表。會議資訊詳見https://2024feat.mcu.edu.tw/。

銘傳大學校長李選士在開幕式上，歡迎來自全球的貴賓。李校長強調，綠色金融在實現可持續發展目標中的關鍵作用，並提到學術研究與實務應用之間的橋樑如何促進相關政策與市場實踐的進步。李校長表示，期待能有更多跨學科的合作，共同推動人工知慧與綠色金融的創新。而台灣財務工程學會理事長張傳章指出，全球金融環境的快速變化以及人工智慧技術對於金融領域創新的重要推動作用，並表示，我們必須把握這波科技浪潮，進一步探索與實踐綠色金融策略，以應對氣候變化帶來的挑戰。

夏威夷大學的S. Ghon Rhee教授以《Folklore Narratives and IPO Outcomes》進行專題演講。圖／銘傳大學財金系提供

本次研討會的主題是「人工智慧、綠色金融與投資」，吸引了廣泛關注，特別是來自夏威夷大學的S. Ghon Rhee教授的專題演講《Folklore Narratives and IPO Outcomes》。而實務論壇「永續與AI金融浪潮之前瞻投資」同樣引起了參與者的高度興趣。該論壇特邀富邦公司治理ETF基金經理人温芳儀和富邦全委與私募基金投資經理人周政義作為與談人，深入探討了公司治理與永續投資的關係以及量化投資與金融科技創新的最新趨勢。

主辦這次活動的銘傳大學財務金融學系主任李修全特別感謝國家科學技術委員會、台灣財務工程學會、台灣證券交易所、台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所、證券櫃台買賣中心、逢甲大學金融博士學位學程以及長龍會議顧問公司等單位的全力支持，讓本次的會議得以成功舉辦。李修全系主任表示，希望本次研討會不僅加強了學術與實務的交流，更為參與者提供了豐富的學習與網絡機會，推動了人工智慧與綠色金融領域的進一步發展。