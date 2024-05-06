台版「DARPA」有影？軍工股股價提前暖身

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520總統就職典禮即將到來，近日傳出國防部準備仿效美國DARPA（國防高等研究計畫署）機制，全面創新國防科技及強化軍備；受此消息激勵，台股軍工股概念股今（6）日受買盤青睞，邑錡（7402）早盤一度攻上漲停，盤中漲幅8％，雷虎（8033）漲幅近5％，寶一（8222）、八貫（1342）、龍德造船（6753）盤中漲幅逾2％。

根據媒體報導，台版「DARPA」計畫軍方曾於2017年規劃設立「國防科技處」、預計2018年擴編成立實驗編裝的「國防科技發展室」，準備仿效美國DARPA（國防高等研究計畫署）機制，全面創新國防科技及強化軍備，但因各方意見不一未落實。

據指出，小型無人坦克車在崎嶇不平的地形上快速越野，或是將後勤卡車作為中程超音速飛彈發射器，這些科技都是由美國DARPA主導研發。而近日市場傳出賴清德520就任總統之後，也將推動成立台版DARPA，強化創新國防科技及軍備。

現在計畫有望重新啟動，不過對於新單位是在國安會下設立先進國防科技小組，或是在國防部成立國防科技處，甚至是一級單位國防科技發展室，目前仍在討論中。

儘管台版DARPA計畫尚未定案，但由於總統當選人賴清德在先前展開的信賴產業之旅時，表達將實現競選總統時喊出的「五大信賴產業」政策，軍工產業就在其中，在強化國防產業已成未來趨勢之際，今日軍工概念股有提前暖身的味道。