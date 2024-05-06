00940大換血！法人曝換股名單 作家曝長榮蠟燭兩頭燒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

00940將於本周五（10日）宣布換股，並於17日生效，法人預估將踢除18檔，並有18檔新兵入列，其中占比最高的成分股長榮列名剔除名單，等於還沒除息就換掉，引發不少股民擔心。

財經作家狄驤表示，隨著5月ETF換股潮來臨，長榮殖利率大幅下降的情況下，未來可能人人喊打，其中法人預估00940的剔除名單，長榮就在名單上，等於長榮還沒除息就被換掉。

狄驤分析海運市況指出，近期推升貨櫃運價的利多確實變得愈來愈少了，航運巨頭馬士基近日表示，今年下半年或許就會重啟紅海航線。根據金融時報報導，巴拿馬運河在 4月的船隻抵達數量為 739艘，相較 2月低點的 692艘顯著回升，意味著巴拿馬運河的乾旱危機告一段落，且在接下來的雨季，有望看到更高的運河水位，進一步減緩乾旱危機。

簡而言之，未來貨櫃運價下降的機率將高於運價上漲，如再搭配長榮被高股息 ETF剃除，長榮可謂是蠟燭三頭燒。

從高股息ETF調整成分股角度來說，狄驤認為剔除長榮算好事一樁，納入其他發展更好的產業，未來的走勢也會變得更穩健。

法人日前預估，00940將在5月換股，可能剔除的18檔包含長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。

而預計納入的18檔新兵則是長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。

不過，篩選近兩周外資、投信買超逾7,000張，且現金殖利率超過4％以上名單，長榮仍獲土洋同步以真金實銀關愛，可見近期資金動向，00940對於長榮的去留，仍待周五見分曉。