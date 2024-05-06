習近平撰文「 支持中企赴法投資」盼提供公平環境

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中國國家主席習近平5日抵達法國訪問。他同日在法國《費加羅報》發表文章表示，中國將毫不動搖堅持對外開放；中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為其提供公平公正的營商環境。針對烏克蘭危機，習近平則稱，中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願與包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

習近平指出，當今世界很不安寧，再次面臨重重風險。中方願與法方一道，弘揚建交精神，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為促進世界加強合作作出新的貢獻。

習近平表明，中國發展的一條重要經驗，就是毫不動搖堅持對外開放。中方歡迎更多高品質法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要。

他也稱，中方歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資興業，已經全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入。中方還給予法國等多個國家普通公民15天免簽政策，制定了便利外籍人員在華旅遊、支付的新舉措。

習近平也不忘呼籲，中國的對外開放也包括鼓勵企業走出去開展合作。當前，法國正在推進基於綠色創新的「再工業化」，中國也在加快發展新質生產力，雙方可共促綠色發展。一些中國企業已在法國設立電池工廠。中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為其提供公平公正的營商環境。

針對烏克蘭危機，習近平說，我相繼發出多項呼籲，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，重視各方合理安全關切；強調核武器用不得、核戰爭打不得。中國向烏克蘭提供多批人道主義援助，多次派遣特使赴相關國家斡旋。

習近平直言，烏克蘭危機持續越久對歐洲和世界損害越大。中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願與包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

至於巴以衝突同樣牽動人心。習近平認為，解決巴以問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。