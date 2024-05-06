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《航運股》海空運齊旺 中菲行4月營收年增15％

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【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)4月營收19.39億元，年增15％，累計前4月營收73.88億元，年增5.5％。4月由於中東危機，帶動海空運需求大增，海運供需轉趨平衡，預期空運第3季將有更明顯反彈。

中菲行指出，4月空運市場，除了中東危機影響從亞洲到歐洲的路線外，全球市場基本上保持穩定狀態，然而電商商品、人工智慧晶片和伺服器的持續需求，持續帶動空運需求高漲，消費者需求正在反彈，預計今年第3季將出現更顯著的增長，空運市場也將出現更顯著的增長。

4月海運市場，雖然新貨櫃船交付量激增，市場仍能維持平衡，由於新貨櫃船在3月份交付41艘船，增加了26萬個20呎標準貨櫃的運力，4月也交付2艘船，增加2萬個20呎標準貨櫃的運力，儘管有大量運力湧入，但閒置船隊的增幅不大，從3月的0.7％僅上升至0.9％，船公司將貨物轉運繞過好望角的調整，導致運輸時需要額外增加5～9％的艙位，不僅有效解決了船公司的運力過剩問題，也維持供需平衡。

4月營收結構方面，空運營收11.88億元，年增15.1％，營收占比61.3％；海運營收6.31億元，年增15.6％，營收占比32.5％；合同物流營收1.2億元，年增11.4％，營收占比6.2％。

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