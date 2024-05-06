台半導體拚減碳 估2030年助全球節電3,638億度

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半導體技術高速演進，促進AI等新興科技崛起。工研院指出，以半導體為核心的資通訊（ICT）產品可透過對經濟運作及行為改變的結構性影響，為全球帶來顯著減碳貢獻，估計2030年台灣半導體可協助全球節電3,638億度。

工研院產科國際所在台灣半導體產業協會新出爐的月刊中發表專文「AI時代下，台灣半導體產業對全球節能減碳貢獻」，探討ICT產品的耗能與節能，以及台灣可扮演的角色，協助全球邁向永續。

工研院產科國際所指出，在晶片技術發展的支持下，人工智慧（AI）技術得以高速突破，並為未來世界的創新應用，催生出無限的想像空間。

展望未來，產科國際所表示，AI正由雲端走向邊緣，加速萬物皆AI時代來臨。隨著AI普及，AI的算力與儲存需求急劇上升，台灣憑藉半導體、伺服器、記憶體及其他ICT產業的國際競爭優勢，未來發展可期。

產科國際所指出，面對AI應用普及下的運算力和記憶體的不斷成長需求，半導體產業在設計與製造過程中，除藉發展新的材料及架構設計提高運算能力、降低功耗，同時須加速融合「碳手印」。

「碳手印」的核心概念，是將「企業自身節能減排」提升到「企業協助客戶減少碳足跡」，創造出減碳影響力，形塑可持續擴大的正向循環，以更積極的作為共同實現全球淨零的目標。

產科國際所表示，台灣憑藉於ICT產業的競爭優勢，可望成為未來AI世界的重要軟硬體供應者。在追求國內生產毛額（GDP）表現的同時，須重視生態系統生產總值（GEP），將自然資源與生態環境成本納入考量，在商業經營中導入新興數位科技綠色解決方案，以全面回應全球自然目標，確保在搶攻AI新商機的同時，兼顧環境友善，與地球共榮共好。

產科國際所指出，以半導體為核心的ICT產品，將可透過對經濟運作及行為改變的結構性影響效果，為全球帶來顯著節能減碳貢獻。估計以半導體為核心的電子產品應用將在2030年可協助全球節省3.91兆度電力消耗，台灣半導體的優勢可協助全球節電3,638億度。

產科國際所表示，台積電為全球先進晶片製造的代表性公司，其晶片產品價值約占全台灣產品價值的64%。依此估計，2030年台積電產品約可幫助全球節電2,354億度。

依據台積電4大平台高效能運算、智慧手機、物聯網、車用與其他產品的成長性及營收比重估計，產科國際所指出，2030年台積電高效能運算產品的潛在節能貢獻可達1,347億度，與生產高效能運算相關製程與設備用電相比，減碳倍數可達6.81倍，是最具潛力的節能晶片應用。