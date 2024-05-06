將和習近平會談 范德賴恩：敦促中國「公平」競爭

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中國國家主席習近平5日抵達法國巴黎進行國事訪問。和習近平與法國總統馬克宏舉行面對面會談前的幾個小時，據美國之音報導，歐盟負責人范德賴恩（Ursula von der Leyen）當地時間6日表示，她將會向習近平要求與中國「公平」競爭，「我們必須行動，確保競爭是公平的，不是扭曲的。」她並說之前曾對習近平「明確表示目前的市場准入不平衡不可持續，需要解決。」

范德賴恩領導的歐盟委員會近幾個月對中國啟動大量競爭調查。而北京近日對歐盟的調查感到憤怒。包括中國醫療設備市場涉嫌不公平准入遭歐盟調查，中方指責這顯示歐盟的「保護主義」，歐盟還調查歐洲市場的中國風力發電機供應商、中國補貼太陽能電池板、電動車和機車的補貼。

報導稱，范德賴恩重申歐盟立場說，「應該去除關係中的危險，而不是同中國脫鉤，」表示減少對中國供應商的依賴但不像美國那樣懲罰或封鎖重要領域的貿易流動。

「我們一直十分清楚我們同中國的關係，是最複雜但也是最重要的關係之一。」范德賴恩說，「我去年見到習主席兩次，我們花一些時間討論了從貿易到氣候、從全球事務到數位議題的歐盟與中國的關係。」

范德賴恩強調了中國產能過剩的問題，以及這如何讓中國產品以歐盟公司無法競爭的過低價格進入歐盟，「中國目前用大規模補貼製造由於自己低迷的國內需求而無法銷售的產品。這導致中國補貼的產品的過量提供，諸如電動車和鋼鐵，導致不公平貿易。」

「歐洲無法接受可能導致歐洲去工業化的此類市場扭曲行為。」范德賴恩說，她會「鼓勵中國政府短期內解決這些產能過剩，」表示歐盟會同其他「愈發受到中國市場扭曲影響的」富裕和新興經濟體合作。