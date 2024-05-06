永鑫能源成立綠能投資平台 助凱基人壽投資綠能市場

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因應國際趨勢，政府不僅推動再生能源，也鼓勵壽險業一同投入能源轉型。凱基人壽積極推動永續發展，引導永續金融並實踐低碳轉型，2024年投資永鑫能源子公司永安再生能源，預計投資占比將不超過永安再生能源17％股權，今年2月底由凱基人壽董事會通過此案，這也是永鑫能源首次與壽險業進行案場交易。

永鑫能源除了太陽能案場建置，近幾年更拓展至充電樁、儲能、綠電交易等領域，但更為人所熟知的還是其太陽能建置的豐沛實力。漁電共生是目前台灣再生能源的發展主軸，永鑫能源也預計今年將有多個漁電共生案場完工，此次的投資將有助永鑫能源擴展再生能源版圖，幫助台灣逐步達成能源轉型的目標。

綠能科技為政府推動的「五加二產業創新計畫」之一，綠電及再生能源也是「六大核心戰略產業推動方案」的其一策略，金管會亦明訂該等產業屬保險業配合政府政策之資金運用項目，且為引導資金支援綠色及永續發展領域，金管會亦採取多項措施積極推動。永鑫能源積極配合政府策略，期望透過永安再生能源這個滿足合規需求的投資平台，引入壽險業一起投資綠能、參與綠能，同時利用壽險業挹注的資金幫助台灣發展更多再生能源。

永鑫能源董事長李豪表示，很高興與凱基人壽建立合作關係，這是永鑫能源第一次與壽險業進行案場交易，這個交易的特色是其可持續增長性，日後我們仍能在此專案中持續加入新案場，也歡迎各壽險公司一同加入綠能發展的行列。永鑫能源執行長陳必揚表示，今年永鑫能源會有許多亮眼成績，自一月初的光儲案場併網，也陸續將有多項漁電共生案場完工併網，這個交易專案在未來一年內預計還有超過100MW的案場陸續加入。