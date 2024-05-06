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法說會行情強強滾 十銓拉漲停、群光、環宇及富邦媒大漲

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台股進入第一季財報公布密集期，今（6）日將召開法說會的十銓（4967）衝上漲停，群光（2385）、環宇-KY（4991）及富邦媒（8454）等，齊步大漲3％～4％，惟近來漲多的中鼎（9933）早盤觸及跌停。

本周還有多家上市櫃公司舉行法說會，包括明（7）日有玉山金、聯詠、文曄、環球晶、來頡、明基材，8日有川湖、佳世達、亞光、定穎投控，9日有和勤、原相、瑞鼎、IET-KY、祥碩、M31、南茂，10日有上銀、敦泰、臻鼎-KY、天鈺、樺漢、尖點、致新、勤誠等。

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