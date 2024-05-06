《電零組》傳躋身Nvidia鏈 立隆今年營運樂觀、看增2位數

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【時報記者張漢綺台北報導】立隆電(2472)搶攻AI伺服器有成，傳躋身為Nvidia固態電容供應商，目前已開始出貨，對此，立隆董事長吳志銘表示，不評論單一客戶訊息，不過立隆電未缺席AI伺服器商機，隨著AI伺服器需求進入高成長期，加上AI推動汽車全面電子化，今年營運展望趨於樂觀，上半年可望遠優於去年同期，全年有望較去年兩位數成長。

AI伺服器高電壓、大電流及高速運算需求，引爆在各種溫度變化可靠度、使用壽命及阻抗均優於液態電容的高容量/高電壓固態鋁電容需求，立隆挾深耕固態電容技術優勢，傳躋身為Nvidia固態電容供應商，目前已開始出貨，市場亦傳聞，在新一代採用液冷散熱新產品，立隆亦正積極進行認證中，隨著AI伺服器進入高成長期，可望成為立隆營運成長新動能。

對此，吳志銘表示，不評論單一客戶訊息，但公司未缺席AI伺服器商機。

在車用方面，儘管全球車市因需求低迷深陷殺價競爭泥淊，AI時代來臨，汽車智能化為車用電子需求挹注成長動能，加上汽車產業歷經一年左右調整，庫存已逐漸回到正常，預期全球車市今年下半年可望逐步重返成長。

立隆今年第1季合併營收為21.9億元，年增3.83%，由於毛利率不錯，法人預估，立隆電第1季獲利可望明顯優於去年同期。

吳志銘表示，第2季雖然是車市傳統淡季，但公司在客戶端滲透率增加，訂單狀況優於預期，可望季增年增成長逾兩位數，今年上半年可望遠優於去年同期，下半年在全球車市有望恢復正常下會比上半年好，今年營運有望較去年兩位數成長。