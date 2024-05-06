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《國際產業》巴菲特旗下運動用品商：壓寶中國 首店落腳上海

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）子公司Brooks Running新任執行長Dan Sheridan表示，該主打高端市場的運動用品公司看好中國和歐洲將成為其成長市場。

波克夏是「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的多元控股公司。Brooks Running主打高端產品，約85%的收入來自美國市場。

Sheridan在4月26日才剛就任Brooks Running執行長，他在波克夏周末舉行的年度股東大會上表示，該公司計畫今年秋天在上海開設在中國的第一家門市，之後可能還會開更多店。

他表示，就跑步這項運動而言，中國是前十大市場之一。這是Brooks一項30到50年的發展策略，公司將長期致力於此。

另一方面，在俄烏戰爭爆發以及能源成本上漲導致消費者收緊支出後，歐洲市場已經開始復甦。

Sheridan表示，到2031年，全球的跑步愛好者可能成長1倍，他相信已有110年歷史的Brooks Running將取得銷售優勢。

根據Circana/Retail Tracking Service調查，這家總部位於西雅圖的公司在美國成人高性能跑步鞋的市占率達到領先業界的21%，其Ghost和Adrenaline GTS是最暢銷的產品。

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