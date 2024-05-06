5／6盤中熱門焦點股

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今（5/6）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）史上最強4月 鴻海Q2營收 有望雙增

鴻海5日公布4月合併營收5,109億元，月增14.16％、年增19.03％，寫歷年同期新高；今年前四個月累計營收1.83兆元，年減3.11％。展望未來營運，鴻海指出，第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，預估將呈現季增、年增表現。今（6）日鴻海股價跳空大漲，最高來到166.5元，再創波段新高，盤中漲幅逾6％。

觀察四大產品線表現，電腦終端產品因客戶拉貨動能較大，因此月對月成長強勁；而消費智能產品也呈顯著成長。另元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加，月對月也成長也有好表現，雲端網路產品由於AI雲端產品拉貨動能增加，亦是如此。

從年對年表現來看，元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，有強勁成長，雲端網路產品則因AI雲端產品拉貨動能增加，抵消網通產品庫存調整的影響，同樣有強勁成長表現。而消費智能產品年對年表現顯著成長係因客戶拉貨動能較大，至於電腦終端產品受惠於新產品上市，年對年也有顯著成長。

鴻海補充，從4月營收來看，四大產品類別月對月、年對年都是增加，創下歷年新高，而以年對年的營收來看，AI雲端產品成長超過3成。

據外電調查，北美前四大雲服務商資本支出金額，預計將從去年2％衰退轉為今年超過20％的成長，此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦；而在上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板開發上，仍為發展AI伺服器的核心策略，除了致力於擴大其在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游的整機組裝能量，目標將AI伺服器市占率提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。

（工商時報 侯冠州、數位編輯）

（2）CoWoS輝達加持 一詮放量攻高

AI熱潮席捲全球，全球四大雲端服務業者（CSP）展開伺服器軍備競賽，推升散熱需求，市場聚焦CoWoS先進封裝、液冷散熱技術，LED導線架廠一詮傳取得輝達B100均熱片訂單，今（6）日開盤跳空放量大漲，短短一小時左右就爆量5.4萬張，盤中亮燈漲停。

受惠高階均熱片傳出切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈消息，一詮搭上AI題財順風車，若以今日開盤價77.9元計算，今年來累計漲幅已超過66％。

一詮最新公布2024年4月合併營收4.48億元，年增13.75％。摩爾投顧分析師莊佳螢表示，一詮去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，不僅順利取得輝達B100均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈，預計今年營收將迎來成長動能。

法人分析，一詮整體營運正式重返成長軌道，公司目前均熱片營收占比19％，可望通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾等晶片大廠的大單，看好搭上AI趨勢能為公司帶來顯著的營運成長動能。

根據研調機構Grand View Research的預測，2030年全球資料中心散熱市場規模將達561億美元，2022～2030年CAGR高達17.1％，可見散熱市場商機相當龐大，輝達對外宣布未來全新伺服器架構都將採用水冷散熱解決方案。

（工商時報 曾宇平）

（3）台版「DARPA」有影？軍工股股價提前暖身

520總統就職典禮即將到來，近日傳出國防部準備仿效美國DARPA（國防高等研究計畫署）機制，全面創新國防科技及強化軍備；受此消息激勵，台股軍工股概念股今（6）日受買盤青睞，邑錡（7402）早盤一度攻上漲停，盤中漲幅8％，雷虎（8033）漲幅近5％，寶一（8222）、八貫（1342）、龍德造船（6753）盤中漲幅逾2％。

根據媒體報導，台版「DARPA」計畫軍方曾於2017年規劃設立「國防科技處」、預計2018年擴編成立實驗編裝的「國防科技發展室」，準備仿效美國DARPA（國防高等研究計畫署）機制，全面創新國防科技及強化軍備，但因各方意見不一未落實。

據指出，小型無人坦克車在崎嶇不平的地形上快速越野，或是將後勤卡車作為中程超音速飛彈發射器，這些科技都是由美國DARPA主導研發。而近日市場傳出賴清德520就任總統之後，也將推動成立台版DARPA，強化創新國防科技及軍備。

現在計畫有望重新啟動，不過對於新單位是在國安會下設立先進國防科技小組，或是在國防部成立國防科技處，甚至是一級單位國防科技發展室，目前仍在討論中。

儘管台版DARPA計畫尚未定案，但由於總統當選人賴清德在先前展開的信賴產業之旅時，表達將實現競選總統時喊出的「五大信賴產業」政策，軍工產業就在其中，在強化國防產業已成未來趨勢之際，今日軍工概念股有提前暖身的味道。

（工商時報 數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股

1.晟銘電（3013）：打入廣達GB200ODM液冷機櫃、機箱及CDU相關業務，營運可期，急拉漲停，寫新高81.5元。

2.信錦（1582）：Q1年成長達552％、EPS1.73元，放量頻觸漲停，飛過百元關。

4.鴻海（2317）：4月營收史上最強，Q2有望雙增，外資連2買相挺，再寫166.5元波段高。

5.一詮（2486）：4月營收4.47億元，月增7.99％、年增13.75％，前4月年增7.9％，盤初放量觸及漲停82元，刷新天價。

6.廣達（2382）：輝達財報前，台鏈暖身表態，股價走揚逾5.5％，重登月線。

7.華南金（2880）：高殖息護體，法人偏多相挺，股價攀揚3.5％，站上2年高峰。

8.台積電（2330）：3日外資大舉回補1萬3351張，加上ADR大漲3.91％，盤初高見793元。

9.聯電（2303）：3日三大法人聯手搶進3萬2456張，加上ADR強漲3.95％，推動盤初股價續漲。

10.鴻華先進-創（2258）：4月營收年增2,141.61％，前4月增1,828.77％，盤初飆過季線反應。

11.艾姆勒（2241）：4月營收年減18.60％，前4月年增0.58％，股價震盪走高近3％。

12.弘煜科（6482）：4月營收年增58.92％，前4月年增30.75％，股價強漲近3.5％慶功。

13.南亞科（2408）：4月營收月減5.45％、年增41.88％，前4月年增46.34％，盤初漲逾3％反應，一舉收復全短均。

14.橘子（6180）：首季獲利創同期次高，每股盈餘2.31元，三大法人連6日累計買超3千張，股價開高續戰80關。

15.汎德永業（2247）：首季營收年增10.93％，EPS5.22元，創同期新高，股價彈回5日線上。

16.第一銅（2009）：美元走跌，期銅漲近1.5％，帶動股價盤初彈升逾3％。

17.寶隆（1906）：4月營收年增34.40％，前4月年增19.63％，股價向上收復5日線。

18.創見（2451）：短均上揚，盤初股價改寫2017年7月來新高、達97.7元。

19.高興昌（2008）：上周融資比率降至11.89％、5日線上揚，盤初放量頻頻閃紅燈，再拉一根長紅棒。

20.吉茂（1587）：不甩列注意股，股價跳空漲停鎖死，漲停買單仍高掛近6800張。

21.劍麟（2228）：首季每股盈餘3.49元創同期高，盤初直衝111元波段新高。

22.奇鋐（3017）：散熱發燒獲外資看好，有望列MSCI半年調新成分股，一度走高逾5％，勇闖歷史高698元。

23.宏碁（2353）：AI PC搶占先機，外資翻多點火，帶量強彈近3％，收復各短均線。

24.中砂（1560）：Q1每股盈餘1.77元，4月營收年增6.63％，CoWos題材助攻，晨盤強彈4.5％，收復各短均線。

25.泰銘（9927）：Q1每股盈餘1.92元，外資偏多點火，放量直逼漲停，改寫16年半新高。

26.潤泰新（9945）：集團小金雞潤德21日上櫃+業績面題材發酵，法人偏多加持，股價一度彈升近4％，站上逾1年高。

27.新光金（2888）：獲台新金正面評估併購機會，外資翻多送暖，盤中勁揚逾2％，穩於5日線上方。

28.振曜（6143）：第一季獲利表現亮眼，EPS達1.51元，寫歷年同期高點，盤初一度衝高128.5元。

29.望隼（4771）：中、日訂單回流，4月營收年月雙增，股價走揚。

30.藥華藥（6446）：4月營收年增將近一倍，股價走揚約2.5％，拿下季線。

31.台光電（2383）：4月營收50.6億元創歷史新高，激勵股價漲近3％。

32.信邦（3023）：4月、前4月登上同期次高，帶動股價走揚。

33.中砂（1560）：成功打進美系記憶體HBM供應鏈，今年鑽石碟出貨動能強勁。今早止跌反彈，站回所有均線。

34.福興（9924）：Q1獲利年增1.53倍、EPS達1.3元，泰國新廠明年投產。基本面利多帶動，早盤股價攻上60元關口。

35.蔚華科（3055）：據傳將與晶圓代工大廠共同開發矽光子檢測設備，股價拉逾半根漲停板。

36.聯詠（3034）：將迎美系大單，股價續攻本波高點，7日法說會登場。

37.世芯-KY（3661）：預計Q2~Q3營收估逐季揚，全年強勁成長，但股價直落跌停。

38.慧洋-KY（2637）：BDI波羅的海乾散裝續漲，股價攻上70元。

39.精測（6510）：4月營收雙降，Q2拚持穩續揚，股價壓回5日線。

40.聯發科（2454）：即將發表最新天璣9300+旗艦晶片，股價穩守千元。

41.長榮（2603）：列00690新增成分股，投信力挺，股價攻上180元之上高檔區。

42.祥碩（5269）：股價隨千金股拉回，失守2000元。5月9日召開線上法人說明會。

43.愛普*（6531）：第1季每股盈餘2.27元，5月7日召開線上法說。股價高檔震盪。

44.京元電子（2449）：第一季每股盈餘1.12元，股價重挫8％。

45.天鈺（4961）：第一季EPS3.17元，營運逐季增溫，股價穩揚。周五法說登場。

46.新唐（4919）：首季每股賺0.97元，第二季營收估持平，股價開低。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）劍麟飆漲停 Q1獲利創掛牌新高

劍麟（2228）公布第一季營收12.35億元，年增9.76％，受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現，挹注整體產能稼動率保持良好水準，加上大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元（約當EPS 1.67元），帶動第一季稅後淨利2.65億元、EPS 3.49元，各年增180％、181％，改寫同期新高。今日股價跳空大漲，盤中亮燈漲停鎖住，股價創波段新高。

劍麟表示，集團戮力深化汽車事業業務接單能力，隨著旗下主要一階（Tier1）汽車安全零組件供應商客戶備貨力道持續穩定攀升，同時持續與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，挹注第一季汽車事業銷售表現佔整體營收達86％。

此外，集團仍持續優化中國、台灣及波蘭等地生產效率以及優化整體產品結構組合，同時嚴控各項營運成本及費用等，推升第一季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別較去年同期的24％、10％、8％，攀升至25％、12％、21％表現。

劍麟進一步表示，今日董事會亦決議通過辦理現金增資、以及發行國內第三次無擔保可轉換公司債，包括辦理現金增資上限3,800仟股，每股面額為新台幣10元整。

董事會亦決議通過發行國內第三次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣三億元，發行期間3年，資金用途將以償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化公司整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

展望2024年第二季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能，加上集團持續採取高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準，隨著後續客戶陸續拉貨，奠定集團整體營運維持良好成長態勢。

（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（6）蘋果M4來了 台積3奈米大補

搶攻AI PC商機，蘋果（Apple）預計7日亮相的新iPad Pro率先搭載自研M4晶片，並挾M4晶片強勢登場之勢為Mac全系列改頭換面，首批M4Mac估今年底至明年初陸續上線；據悉蘋果M4採台積電N3E製程，隨蘋果計畫為Mac效能大升級，有望助攻台積電營運。今日台積電股價以平高盤開出，盤中漲幅逾1％。

蘋果於台灣7日晚間10時舉辦線上發表活動，法人預測，本次發表會除推出iPad Pro、iPad Air及Apple Pencil等配件外，M4自研晶片將首度亮相，揭示蘋果首款人工智慧（AI）平板電腦的運算功能。

隨各大電腦品牌廠、晶片廠爭相推出AI PC，如高通主打Snapdragon X Elite、X Plus，英特爾也以Core Ultra導入各品牌筆電等，蘋果升級旗下產品效能勢在必行，欲透過M4晶片凸顯AI效能的策略並不令人意外。

外電指出，M4晶片將涵蓋Mac全產品線，首批M4Mac最快今年底亮相，包含新的iMac、標準版14吋MacBook Pro、高階版14吋、16吋的MacBook Pro及Mac mini。2025年新品也會陸續上線，像是在春季時更新13、15吋MacBook Air，年中更新Mac Studio，最後則是更新Mac Pro。

據了解，M4將有三種版本，分別是入門款Donan、加強版Brava及高階版Hidra。Donan用於入門級MacBook Pro、MacBook Air系列與低階Mac mini，高階MacBook Pro和Mac mini預計採用Brava版本，至於桌上型Mac Pro，則會搭載Hidra版本。

蘋果計畫為Mac系列導入M4，有望助攻台積電3奈米家族營收。據了解，M4晶片依舊採台積電3奈米製程，不過提升神經網路引擎（NPU），賦予蘋果產品線AI功能；且相關供應鏈透露，M4採用台積電N3E製程、較先前M3系列晶片使用的N3B，仍有所進步。

同時，台積電持續推進既有先進製程節點優化版本。其中，3奈米家族之N3E在去年第四季量產後，之後還有N3P和N3X，目前N3E極有可能是由新一代iPad Pro首發上陣；隨著AI需求激增，也支持節能運算需求加速成長，3奈米家族營收占比將持續提高。

（工商時報 侯冠州、張珈睿、數位編輯）

（7）信錦首季三率三升 EPS達1.73元

軸承廠信錦（1582）公布第一季財報，不僅三率三升，稅後純益2.44億元，年增552.2％，EPS達1.73元，優於預期，今日股價跳空開高，盤中亮燈漲停，股價創波段新高。

展望第二季，信錦預期各項產品出貨可望較第一季成長，根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機周期等因素推動下，整體產業出貨量有望在2024年迎來增長，信錦將透過持續創新研發來提高競爭力，以因應市場快速變化，並持續布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角，推升長期營運動能。

由於客戶需求穩定成長，即使受季節性產業淡季及工作天數等影響，信錦第一季合併營業收入21.47億元，較去年同期成長17.3％。受惠於較佳的產品組合、生產製程改善、材料成本控制得宜及模具收入認列等因素下，毛利率衝上29.2％，季增3.8個百分點、年增12.2個百分比，為公司歷年來的新高紀錄。

第一季營業利益約為2.97億元，營業利益率為13.8％，亦較去年同期增長11.6個百分比，受惠於美金升值的匯兌利益貢獻，營業外收益為9,000萬元，累計2024年第一季稅前盈餘3.87億元，稅後純益2.44億元，較去年同期大幅成長552.2％，以加權平均股本計算，每股稅後純益1.73元，較去年同期0.3元勁揚。

（工商時報 李淑惠、數位編輯）