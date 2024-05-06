《類股》金融類指登近2年新高 新光金併購題材噴發

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【時報記者任珮云台北報導】金融類股指數今早在新光金(2888)、華南金(2880)、中信金(2891)等領漲下，類股指數盤中站上1900點，創近2年來新高。據統計，今年14家金控將發放現金股利總金額達2167.56億元，創下歷史次高，年增近8成。其中新光金因併購題材，股價盤中爆量噴漲逾5個百分點。

金融股今年配息優於預期，京城銀(2809)及富邦金(2881)均配息3元，京城銀為現金股利3元，富邦金則為現金2.5元、股票0.5元，國泰金(2882)配息2元，中信金(2891)、兆豐金(2886)及上海商銀(5876)3家皆配息1.8元，而華南金(2880)、玉山金(2884)、臺企銀(2834)、第一金(2892)、元大金(2885）、永豐金(2890)、合庫金(5880)、台新金(2887)等，其現金、股票合計也都超過1元。

日前永豐金公布斥資逾141億元，收購柬埔寨第一大微型銀行Amret，雖遭網路投資人負評，但今早股價在震盪洗盤後，也帶量由黑翻紅。

至於上周舉行法說會的台新金（2887），有關台新金對併購新光金的態度與進度，台新金總經理林維俊表示：「對於併購相關的資訊揭露都有法規，不能少講也不能多講，無法針對個別可能案件評論。」，但他也表示，台新金已於董事會通過第9屆董事候選人名單，董事會將提名即將卸任的經濟部長王美花擔任獨董，此提名案還待6月14日股東會投票通過。