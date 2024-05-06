《營建股》遠雄今年營運可望重返成長 全台積極推案

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【時報記者郭鴻慧台北報導】遠雄(5522)擺脫去年完工個案較少、業績缺乏動能窘境，今年除「宜進I-City」持續交屋入帳外，還將有6筆個案排隊完工入帳，營運表現受到法人看好，將重返成長軌道。

遠雄集團積極布局全台房市，旗下遠雄房地產全年推案目標達七大案、總銷370億元，台中就高達190億元，成為全台重點戰區。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，營建成本維持高檔，未來還要開徵碳費，依目前情形來看，應該不會出現更強烈的打房手段，房市仍樂觀可期。

遠雄房地產今年前4月線上銷售中新案全台成交金額高達152億元，其中台中成交金額達51億元，占比約在3成左右，其中雄在台中七期總銷112億元的「遠雄琉蘊」住宅預售案就貢獻22億元。

遠雄房地產在台中七期的「遠雄琉蘊」住宅預售案，2023年9月上線銷售，至目前為止銷售率已達4成，據實登資訊，已揭露103筆成交件數中，每坪最高成交價達88.49萬元，創七期預售屋單價紀錄，此案分兩棟大樓興建，分別為27樓及34樓高，全案目前已售40%，預計5年完工。

遠雄房地產將陸續插旗台中七期、水湳、單元八、G0機捷特區，近期在14期也有土地的佈局，2024年目前銷售中有四案，包括，七期的遠雄琉蘊、水湳的遠雄藝舍、單元八的遠雄綠美及清水的遠雄星呈，下半年在機捷特區與水湳還有2個新案開案，總計推出6案，西屯區佔逾200多億，北屯、清水也分別有近百億元的量體。