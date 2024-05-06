00940換股送分題！陳重銘曝0056戰績 1招吃到聯強、京城銀嫩豆腐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高股息ETF進入調整持股期，台股5月共有4檔ETF將進行換股，包括00878、00919、00939、00940，不敗教主陳重銘指出，00940因規模太大，換股時很容易被法人吃豆腐，ETF被動追蹤指數，換股前又要先公告，根本是送分題，並提醒散戶「動作一定要比法人快」。

陳重銘表示，ETF因為是追蹤指數，經理人不選股，只能被動的換股，就會被吃豆腐，這是宿命啊！陳重銘指出，由於00940規模太大，換股時就容易被法人吃豆腐。00940將於本周五（10日）大換股，其中光寶科、神達、寶成、佳世達、統一、上海商銀等7檔成分股，遭到投信大殺出，全砍入前10大。對此，法人指出，這7檔很有可能在下周被剔除在名單外。

陳重銘分析，法人擔心00940換股時倒貨就先賣先贏。但是股價被法人賣下去了，將來00940賣出時就不會有好價錢，就是被吃豆腐了。法人也會預估00940會買進那些新成分股，當然就先買進來等00940抬轎，00940又會被吃豆腐了。

事實上，陳重銘過去也曾趁0056換股時吃到聯強、京城銀2檔嫩豆腐，陳重銘表示：「之前0056剔除聯強我去撿便宜，後來0056又納入聯強我就賺到了。0056納入京城銀時，我也提前買進喔。這就是吃豆腐。」

不過，並不是每一檔ETF換股都會被吃豆腐的，主要是0056跟00940規模都是千億等級，換股時賣出太多又買進太多，很容易影響個股的股價。所以法人才會趁他們賣出前先跑，趁它們買進前先買進，這是幫自己避險順便吃豆腐。

如果ETF的規模只是百億等級，影響不了股價也就不會被吃豆腐了。規模太大，就像油輪一樣不容易轉向，換股時一定會被法人跟散戶揩油的。這其實是公開的秘密啊！ETF被動追蹤指數，換股前又要先公告，根本是送分題。唯一變數，就是你的動作要比法人還要快。