陸4月服務業PMI降至52.5 就業指數連三月收縮

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4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.5，較3月下降0.2個百分點，仍位於擴張區間，符合市場預期，是今年2月後新低。報告指出，主要受內外需持續拉動，4月服務業景氣度維持擴張，但速度略為放緩。就業仍未改善，服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月下行至2023年以來最低。

分項數據顯示，服務業供需兩旺，4月經營活動指數和新訂單指數持續高於臨界點，其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創2023年6月、7月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，疊加業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

與製造業情況相似，需求改善的影響暫未體現在就業市場，服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月下行至2023年以來最低。調查樣本企業反映，人員自願離職，同時企業出於成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。盡管用工減少，服務業企業尚有餘力處理積壓訂單，積壓工作量指數雖小幅上升，但仍低於臨界點。

服務業價格持續上升。由於原料、能源、用工成本增加，4月服務業投入品價格指數在擴張區間微升；服務業企業提高銷售價格以應對成本上漲的壓力，當月服務業銷售價格指數抬升，已連續三個月高於臨界點。

隨著市況改善，服務業企業信心持續增長，4月經營預期指數高於臨界點且有所上揚，但與長期均值相比依然偏低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年第一季經濟增速超市場預期，製造業穩健增長，消費逐步回升，經濟開局良好，這與財新中國製造業PMI和服務業PMI連續數月高於榮枯線保持一致。4月服務業較製造業恢復更好，投資品製造行業產銷兩旺，景氣度自下游向中上游傳導跡象顯現。

他表示，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。展望未來，政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。