《半導體》祭出天璣9300+延續旗艦人氣 聯發科挑戰月線

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)天璣開發者年度大會(MDDC 2024)將在明日登場，預計將發表新天璣9300+旗艦晶片，且總經理暨營運長陳冠州將針對AI戰略與願景發表主題演講，惟有鑑於當下大陸手機庫存回補已經告一段落，故聯發科第二季Mobile營收不排除將出現季減，聯發科抓準該時機，祭出9300+旗艦晶片，不外乎是希望可以在天璣9300與下半年天璣9400推出的空窗期，可以延續旗艦產品買氣，維持產品競爭力。聯發科今日股價開高震盪，站穩千元大關，股價最高站上1060元，啟動月線攻防戰。

聯發科即將端出的天璣9300+旗艦晶片，將延續9300架構採全大核，由4個Cortex-X4超大核及4個Cortex-A720大核組成，推估將依舊採用台積電4奈米製程。

展望第二季，因應歐洲杯足球賽以及巴黎奧運的TV鋪貨動能仍在，以及大陸網通標案持續出貨，聯發科預期Smart Edge營收季增；TV、網通出貨成長，帶動PMIC營收季增；惟智慧型手機業務部分，由於旗艦級手機晶片已熱銷2個季度，銷售熱潮已過，華為開賣Pura70系列機種，搭載自製的麒麟系列手機晶片，恐排擠其他Android手機晶片市佔率，手機客戶暫停回補庫存，並已出現庫存調節的狀況，預期聯發科第二季Mobile營收將季減，且毛利率將回到正常水準，法人預估，聯發科第二季每股獲利將落在14~15元。

展望第二季，聯發科預期第二季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將在1214億至1335億之間，與第一季相比，約持平至下滑9%，較去年同期增加24%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為30%±2%。