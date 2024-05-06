營運轉機發酵 世紀民生Q1EPS5.38元

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世紀民生（5314）近年啟動營運調整，第一季營收1.62億元，年增3,730％，營運轉虧為盈，稅後淨利0.79億元，EPS5.38元。

世紀民生表示，看好營養食品及保健食品龐大的市場商機，加上第二季迎母親節電商購物旺季，以及中高齡族群對保健食品消費的需求，營運動能持續推進。

世紀民生第一季營運除承攬關係企業之裝潢工程收入、餐飲收入外，2月起以旗下自有品牌「朝和生醫」推出一系列保健食品，包括健康美顏「美の若返り」、健康睡眠「夢の淵」、以及健康美體「悠立孅 益生菌」三大保健食品，並在官網等各大社群媒體、電商平台銷售，帶動營運明顯提振。

世紀民生指出，根據LnData麟數據科技針對《保健食品好食機 2023 保健營養品產業分析報告》指出，台灣保健食品市場在疫情後，55歲以上中高齡消費者逐漸轉向線上購買，偏好B2C電商和零售通路電商，顯示電子商務對中高齡族群有潛力成長，又加上高齡人口比例增加，且每人投入保健食品的平均花費較疫情前也明顯增加54％，年均消費金額達8,700元。

世紀民生三大保健食品在2月問市後，一個月平台的會員人數增長10倍，在官方網站與電商平台熱銷狂賣，並獲超過60％的超高回購率。五月推出以可抗藍光的七合一葉黃素魚油強效專利配方為主的新品瞳の光問市，採用多項國際專利認證之紐西蘭松樹皮萃取、游離型葉黃素、玉米黃素、魚油、雨生紅藻萃取蝦紅素等，提升辨識敏銳度、舒緩酸澀等，成為上曜集團今年股東會紀念品。