江國中｜鴻海創高、廣達大漲後誰跟進？下半年將大飆的AI股竟是「它」！

周五的美股，就如同德國股神—科斯托蘭尼說的：市場「像醉鬼一樣，好消息哭，不好的消息卻笑了！」美國週五公佈最新非農業就業人數為17.5萬人，遠低於經濟學家預測的24萬人；失業率上升至3.9%。但結果卻是，道瓊上漲超 450 點；那斯達克走高近2％；與台股連動最密切的費半指數則是勁揚近2.4％。這很關鍵！因為美股經過周五的表態後，NASDAQ和費半都站上月線了，配合我們獨門的控盤轉折指標顯示，道瓊、NASDAQ、費半周轉折同步扣3低，轉折已告訴我們，4月美股的拉回只是修正，而當市場還在懷疑會不會5月美股這波上漲只是反彈的同時，學過我技術的都會說→多頭攻勢已再起，美股將會再啟一波漲勢。

再看台股：受美股四大指數反彈大漲激勵，台股順勢開高，同樣的，今日台股也出現了我們之前預告的關鍵證據！上周我們規劃：就技術面上，台股60分線頭肩底已經完成，接下來只要符合關鍵有2個條件：

1.站穩月線20248不破

2.日線MACD柱狀體翻紅

一旦成立，就會是我們一直預告的【邪惡第5波】的啟動訊號。而今日，台股繼上周滿足條件1後，目前指數已拉開與月線的安全距離（約300點）。至於條件2，我們期待以久的日MACD柱狀體亦於今日正式由綠轉紅。既然1、2條件正式成立，已出現【邪惡第5波】的啟動證據！相信大家應該知道該怎麼做了吧！就是以月線為防守點，全力做多！

至於選股：我們先看指標股，看看美國原本弱勢的蘋果大漲近6％後，股價已跳空站回生命線之上；AI龍頭輝達則是重回短中長期均線之上，日MACD柱狀體亦同步翻紅；至於台股護國神山—台積電ADR更是大漲4％，股價同樣重回短中長期均線之上，日MACD柱狀體同步翻紅。這次美股反彈，科技股之所以由弱轉強，除了科技股本波跌幅較深之外，最重要的原因正是美債！美債殖利率已從上周高點開始回跌，上周五10 年期公債殖利率更是下跌 6 個基點至 4.511％；對聯準會即將採取的行動更為敏感的 2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 4.81％，出現明顯下跌。配合美國降息預期從原本的11月提前至9月，降息預期再現下，殖利率有望再下跌，這將非常有利於科技股出現絕地大反攻！

果然！今日電子成交比重大幅度回升，從原本的5成出頭，今日已跳升至65％上下。其中台股AI三本柱—台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382），股價更是領先科技股表態突圍。台積電、廣達股價已順利站回各均線；而鴻海更猛，不僅站回所有均線，股價更是跳空突破前高161，長線準備向200元整數關卡挑戰。另外要特別注意的是：本周開始，以鴻海為首的台股AI三本柱在周轉折扣低翻多下已經表態，我們研判這將會帶動其他「AI」連動連漲。尤其是周轉折剛扣低的，像是這波殺到半年線+年線的緯創（3231）；回檔到年線支撐的技嘉（2376）； AI手機龍頭聯發科（2454）；散熱的潛力股泰碩（3338）；電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）；記憶體的威剛（3260）、AI PC的宏碁（2353），這些指標性AI股，皆有波段上漲的潛力。

至於上周提到的營建類股，今日在短線漲多、電子轉強下資金失血下雖出現震盪，但長線就如上周跟大家報告的：營建的營運確定今年好、明年好、後年也好的立碁下，波段漲勢還未結束，投資人可趁股價拉回整理震盪時，尤其是股價還在相對低基期的，像是潤泰新（9945），今日股價就相對其他基期較高的營建股強勢許多。

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