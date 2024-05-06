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立委力促修正財劃法 財政部曝光目前想法

  • 中時即時 吳靜君
財政部次長李慶華。（圖／吳靜君攝）
財政部次長李慶華。（圖／吳靜君攝）

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財政部次長李慶華今日到立法院接受質詢，多位立委力促修正《財政收支劃分法》希望中央政府釋放財源。李慶華回應，一來還是要維持中央財政財政韌性，如果只考慮垂直分配就會讓直轄市獲配金額大幅增加，恐會讓中央與地方差距擴大。

李慶華今日到立法院財委會備詢，立委賴士葆、顏寬恒、牛煦庭問及財政部修正財劃法。

賴士葆表示，今年統籌分配稅款預計約4000億元，但是補助款2500億元，大約只有中央的四分之一。只要依據現行增加10％地方政府就可以增加2600億元、增加20％就會增加5600億元，賴士葆認為大概增加3000億元就可以。

顏寬恒表示，台中市這這兩年減少歲出，台中財政升級從三級提高到二級，但是台中市沒有受到任何佳獎，也沒有收到任何補助，變相懲罰財政優秀的城市。

牛煦庭表示，桃園市貢獻5000多億元，但是獲配的統籌稅款都是倒數，則希望將工業產值放入，因為很多公司將工廠設在桃園，但是總部都設籍在其他城市，導致若是以現行的營業額來計算，桃園相當不利。

李慶華表示，財劃法目前還是依照初擬的六大原則徵詢意見，各地方政府還是很大紛歧、財政部定期召集會議與地方意見溝通，如果有整合出共識就會提出具體的修正方向。

至於時間表，是否這屆立委8個會期(4年內)提出法案。李慶華正在積極檢討，目前無法提出時間表。

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