MSCI半年度調整5／15公布 法人估台股權重小降

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指數編纂公司MSCI（明晟）將於15日凌晨公布半年度調整結果，31日收盤生效。投顧法人分析，因MSCI中國指數更強勢，加上台灣有地緣政治風險變數，台股權重恐小幅調降；MSCI成分股調整方面，以奇鋐、華城、文曄納入機率較高。

MSCI除依據不同國家編製國家指數外，也針對各區域或市場編製跨國指數，目前台灣仍歸類在新興市場國家，市場較關注台股在MSCI新興市場指數的權重變化。

統一投顧發布研究報告指出，回顧今年4月各國股市表現，MSCI中國指數上漲6.5%，表現最為強勢；MSCI台灣指數下跌1.9%，表現位於新興市場國家中段。

統一投顧表示，今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫，權重回歸以指數表現、國家重要性為評斷基準。考量MSCI中國指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，預估此次MSCI調整中，台股權重將小幅調降。

針對MSCI成分股調整，統一投顧回顧至今年4月底，市值排名居前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股，包括奇鋐、華城、文曄、嘉澤、群光、大同、士電、群聯、台光電、鈊象、健策、祥碩、力成、東元、川湖、京元電子、信驊、中美晶、致茂等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預測，奇鋐、華城、文曄在此次MSCI調整中，納入成分股的機會較高。

此外，統一投顧觀察市值排名落後的個股，譜瑞-KY、藥華藥排名跌破百名之外，且外資持股比率持續下降，需提防本次MSCI調整有遭到移除成分股的風險。