金融指數創2年高！新新併題材熱 新光金爆量衝5個月高

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新光金重啟合併題材，並向台新金發出邀請，而台新金也表示將以正面態度評估可能併購機會，「新新併」題材發威，加上高殖利率利多加持，金融股今日（6）攜手強攻，類股指數漲逾2%，再創2022年5月以來新高，新光金盤中大漲5%，登上去年11月28日以來新高，開盤3小時成交量超過14萬張，位居個股第一。

新光金上月26日董事會通過重啟與台新金合併可能性評估，並決議通過發行40億股私募或現增來籌措長期資金，和以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股的方式，引進國內外大型企業成為長期穩定策略性投資人，以不超過15億股為原則。

對於新新併話題，台新金總經理林維俊在上周法說會上表示「個別可能的案件只要是認為好的，就會審慎的進行評估研究。」雖未正面回應，仍掀起市場樂觀想像，新光金今日暴量上攻，盤中大漲超過5%，攀升至9.15元，外資上周五也終止連2賣，轉買3699張，台新金上漲2%，也登上9個月新高。

此外，金融股去年獲利大回溫，上市14家金控總計將發出2167.61億元股利，創下歷史次高，24家金融股合計超過2440億元，其中京城銀、中信金現金殖利率突破5%，華南金、玉山金、國票金、王道銀行、華票等多家也超過4%，帶動今日股價強攻，成為盤面最亮眼族群之一。