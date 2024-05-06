為何iPhone在中國銷量下跌 外媒曝關鍵原因

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即使是在iPhone罕見打折之後，蘋果公司在中國市場的銷量依然下降。《華爾街日報》分析，其中的一個關鍵原因是，iPhone還沒有配備華為等競爭對手提供的內置人工智慧(AI)相關功能，部分中國消費者不再認為其是唯一引領手機先進技術的公司。

蘋果公司2日表示，今年1至3月財季的全球銷售額較上年同期下降4.3％。一個重要原因是中國：包括中國大陸、台灣、香港和澳門在內的蘋果公司所稱「大中華區」的銷售額下降8％，至164億美元。

市場研究公司Counterpoint Research稱，1至3月財季中，iPhone在中國的銷量下降近20％。在中國市場上的智慧手機品牌中，iPhone已失去第一的寶座，跌至第三，落後於本土競爭對手Vivo和榮耀(Honor)。

分析引述部分中國消費者表示，硬體和性能方面缺乏重大進步，是他們不想買新款iPhone的一個原因。一些消費者改買華為手機——儘管受到美國的制裁，華為仍推出了先進的手機。另一些消費者則延長了使用舊款iPhone的時間。

今年41歲的上海人力資源經理Tracy Xu說，她發現華為手機拍照功能、電池續航時間和手機信號接收能力都優於iPhone。

由於在全家出國旅行的過程中使用Google地圖時遇到麻煩，她曾考慮過改用iPhone。這個問題是由於制裁導致華為無法使用最新的Google Android智慧手機軟體造成的。然後，她發現了一款中文APP可以幫助她解決這個問題，訪問國際通用的Android應用程式。她說，「我更沒有理由改用iPhone了。」

蘋果公司的高管表示，他們對中國業務仍然有信心。該公司首席執行官CEO庫克在一場電話會議上說，iPhone的一些機型是中國城市地區最暢銷的智慧手機機型，他還表示，最近的一次中國之行讓他對中國市場長期的發展感到樂觀。

蘋果公司首席財務官Luca Maestri接受採訪時說，「人們對我們的品牌興趣濃厚、熱情高漲，我們的品牌在中國非常強勁。」

在蘋果公司發表中國市場相關言論並公布好於預期的業績報告後，該公司股價3日上漲近6％，創下自2022年11月以來最大單日漲幅。該股今年以來累計下跌4.8％。

蘋果公司最近推出的多數機型在中國和全球的售價都超過了600美元，而其中國競爭對手則擁有更豐富的產品線，從而在中國目前的經濟低迷時期更有機會抓住消費者。

中國湖南的35歲iPhone用戶Yu Deng最近曾考慮更換妻子的iPhone 13，以便有更大的空間來存儲家庭照片和影片。他說，兩人最後決定不這麼做，因為覺得只更換這部手機的電池並升級iCloud存儲空間，不僅可以滿足他們的需求還能省錢。

Deng說，最近發布的iPhone並沒有太多驚喜，硬體方面的改進似乎微乎其微。他說自己仍然是「果粉」，但如今的Android設備確實提供了更具競爭力的功能。

通常不會打折銷售的蘋果公司今年1月在中國開展了為期多日的促銷活動，將iPhone價格最多下調了相當於70美元。此番促銷是在傳統的送禮季春節假期到來之前進行的。

因遭受美國制裁而無法獲得一些先進製程晶片的華為，去年憑藉自研晶片東山再起，相關自研晶片使華為手機與最新的5G技術兼容。今年4月，華為推出了Pura 70系列新機型，價格從大約760美元至1500美元不等，配備了比以前更強大的晶片。

多數中國消費者表示他們會根據價格和性能來選擇手機，而地緣政治緊張局勢令蘋果公司雪上加霜。中國的一些政府部門禁止在機構內使用iPhone。

根據Counterpoint的數據，1-3月季度華為在中國的銷售額增長了70％。該機構發現，在中國高端智慧手機市場，來自本土品牌的競爭日益激烈，導致iPhone 15系列整體表現不佳，儘管iPhone 15 Pro Max仍在最高端市場佔據主導地位。

包括Vivo、小米、華為和榮耀在內的中國領先品牌，最近都推出了搭載AI相關功能的智慧手機，如翻譯語言、創建和編輯圖像等。

研究公司Canalys的數據顯示，韓國公司三星電子也進入了AI智慧手機市場，幫助其第一季全球智慧手機出貨量超過了蘋果公司。

根據Counterpoint的定義，10多家手機製造商已經推出了30多款搭載生成式AI相關功能的智慧手機。這些功能已經通過ChatGPT等程式為人們所熟悉。這些機型中還沒有一款來自蘋果公司。

庫克在電話會議上說：「我們認為生成式AI技術是我們所有產品中一個非常關鍵的機遇，我們相信我們擁有與眾不同的優勢。」他說，蘋果公司將在未來幾周內公布其AI計劃的更多細節。外界普遍預計，該公司將在今年6月舉行的全球開發者大會上揭曉其AI戰略。

在全球範圍內，蘋果公司的優勢在於將智慧手機、平板電腦、手錶和筆記本電腦等產品整合到一個封閉的系統中，幫助用戶實現一體化的體驗。蘋果公司今年早些時候表示，當時全球有22億台設備搭載其iOS操作系統。

一旦蘋果公司加入將AI相關功能全面整合到智慧手機中的競爭，就可能為其創造一個在中國和其他地區實現新一輪井噴式增長的平台。分析師稱，從明年開始，AI很可能成為中高端智慧手機的一項基本功能。