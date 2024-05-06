2房不再是購屋首選 專家曝：這關鍵讓多數人都選3房

過去數年疫情影響，使得原物料、人力成本上漲，加上土地價格居高不下，營造工程單價難以下跌，多數預算型考量之建案，以總價角度規劃房型，特別是在大台北地區，隨著房價高漲，室內空間日漸縮減，許多重視居住空間、生活品味的購屋族逐步向外移動，特別位居大台北第一站的桃園重劃區在交通動線、生活機能、醫療需求以及宜居氛圍成為外溢買盤首選。

觀察最新實價登錄，桃園青埔特區、中路特區以及小檜溪重劃區三大主力重劃區，均以三房格局為主力產品，儘管二房配置有低總價、低門檻的入門優勢，但是多半民眾購屋後發現生活空間不足，最終還是回歸坪數合宜、空間開闊的產品。591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔表示，房價高漲買房觀念也慢慢從先求有再求好，轉變成為一次到位，早買早享受，以現在主流房型來說，三房格局不管是單身族規劃獨立收納、書房辦公空間，或是家庭客群三代同堂都是進可攻退可守的宜居格局，再來桃園房價相對於新北、竹北等鄰近周邊縣市相對親民，以三房總價帶來說，入手門檻低，建議自住民眾若在能負擔的前提下，三房為購屋首選。

基地正處於30米春日路的小檜溪「三本大序」也以3房格局為主力，現場銷售經理陳冠允說明，從成交房型可以看到，此區域內的客戶，比較重視生活質感、公園綠地、生活機能等。每個重劃區有自己得天獨厚的條件環境，小檜溪重劃區的客戶，本著比較想要有悠活放鬆的腳步 與充裕的室內空間，也因為觀察到購屋族的需求，對於玄關規劃也特別重視，關鍵在於玄關空間在日本有「空間的臉」之稱，全案在3房以上的規劃，特別設計如同日本的玄關外衣帽間，回家能阻絕戶外的灰塵細菌，呈現屋主擺設收納的品味，也是最細緻的空間轉換，在收納上，利用外衣帽間完成後，室內就能減少櫃體，留下更大的室內空間，等於也把收納變聰明。

如果自己都不能接受，要如何呈現給購屋者?該案主臥雖然空間有限，但是依然能創造出內衣帽間，讓三房有別以過去，有雙衣帽間之稱的規劃提供給購屋者，三本建設在建案的格局規劃上，每次都調整不下數十次，都是思考在購屋者負擔不斷增加的狀況下，如何能讓空間放大、樑柱外移、室內房間完整，都下足功課。

然而市面上3房規劃相當多元，現階段坪數多落在28~45坪，除了能因應少子化的房型需求外，即便多出起居空間，也能當跨區域家長的臨時房間，若是網路藍領、遠端工作者，在家有一間工作書房，甚至衣帽間，也成為客戶新需求。房產專家指出，回歸到最合適居住的格局，不含雨遮坪數室內空間近25坪、3房2衛，而進一步觀察內政部實價登錄預售交易，鄰近舊市區具生活機能優勢的小檜溪重劃區、中路特區明顯3房購屋比例最高，而青埔特區依賴高鐵交通機能，2房、3房成交比例相近。

而小檜溪重劃區位處桃園進入大台北的首站位置，觀察3房以上房型為主力，除了生活機能極具優勢以外，更具有水岸休閒綠地空間，同時延伸到虎頭山公園，附近醫療、學區都十分成熟，成為3~4房客戶主要指名小檜溪購屋的原因。