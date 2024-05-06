台北大安伊普索酒店5月14日正式插旗東區 Klook預訂享獨家5折起

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「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」將於5月14日盛大開幕，以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，酒店不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房，及距離忠孝復興站步行3分鐘的極佳地理優勢。Klook於5月6日至31日獨家推出早鳥訂房5折起優惠，入住時間為開幕日至8月31日前，及Klook用戶預訂獨享的行政酒廊300元抵用券，可兌換咖啡、酒類與餐食，其中可看到台北101的景觀大床房兩人入住還不到6,000元。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」受東區潮流文化所啟發，以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，不只具備坐擁101夜景的景觀客房，亦可選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

客房內皆精選奢華備品，提供頂級寢具包含多家五星飯店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等；並選用紐約現代簡約保養品牌MALIN＋GOETZ沐浴備品、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機並於房內提供臉部穴道按摩棒，為旅客溫柔褪下旅程一天的疲憊！

與台中指標酒吧Lay Low合作打造的「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片，將飯店傳統的大廳區域打造成宛如家裡客廳那般慵懶舒適的空間，提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，不僅將酒吧經典下酒菜搬到飯店，包含外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出，讓不管是酒店房客、鄰里居民或是小酌的潮流人士，隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】