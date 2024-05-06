陸財新4月服務業PMI 微跌至52.5

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中國財經媒體財新今天公布4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.5，較3月下降0.2個百分點，服務業景氣度維持擴張，但增速略有放緩。

據財新網公布，4月財新服務業PMI為52.5，而此前公布的4月財新中國製造業PMI上升0.3個百分點至51.4，續創2023年3月來新高。在製造業帶動下，4月綜合PMI上升0.1個百分點至52.8，刷新2023年6月以來最高紀錄，顯示整體企業生產經營活動加速擴張。

財新中國服務業PMI分項數據顯示，4月新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創2023年6月、7月來新高。4月服務業經營預期指數高於臨界點且有所上升，但與長期均值相比依然偏低。

與製造業情況相似，服務業需求改善暫未體現在就業市場，服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，4月更下跌至2023年以來最低，據企業反映，人員自願離職以及因成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年第一季經濟增速超過市場預期，製造業穩健增長，消費逐步回升。4月服務業較製造業恢復更好，投資品製造行業產銷兩旺，景氣度自行業下游擴展至中上游。

但他表示，當前經濟發展的不利因素仍是預期偏弱，導致就業壓力和通縮風險提升。

中國國家統計局此前公布的4月製造業、服務業PMI分別回落0.4個、2.1個百分點至50.4、50.3；受兩大行業擴張速度放緩影響，4月綜合PMI回落1.0個百分點至51.7。