大雪山驚見樹上熊窩 台灣黑熊一口氣編4個高空景觀巢

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大雪山地區是台灣黑熊活動及生存的重要棲地，近日林業及自然保育署臺中分署進行自主研究監測時，於1棵青剛櫟樹上發現疑似台灣黑熊的熊窩，分署森林護管員透過攀樹方式查看，驚喜發現原來樹上共有4個直徑約80至110公分，大小不一的熊窩，讓參與監測作業的工作人員都感到十分興奮。

為瞭解大雪山地區台灣黑熊棲地利用及活動情形，林業保育署台中分署在黑熊可能的移動路徑及活動地點，規畫紅外線自動相機監測，希望能捕捉到珍貴的黑熊畫面，同時於巡護的路徑觀察是否有樹上的熊爪痕、黑熊排遺等黑熊活動的痕跡。近日該分署森林護管員於進行紅外線相機維護工作時，在路徑上發現3處熊爪痕，並在其中1棵有熊爪痕的青剛櫟樹上發現疑似熊窩，透過森林護管員使用攀樹裝備攀爬至25公尺高的樹上查看，發現樹上共有4個大小不一，以青剛櫟枝條編織而成的台灣黑熊熊窩。

林業保育署台中分署表示，臺灣黑熊編織巢窩是天性，牠們的手掌像人類一樣能彎曲的前肢，可以折下樹枝築成熊窩，有時也會直接在樹上築窩。這次進行研究監測時發現的熊窩，周邊也有被折斷的樹枝枝條，在窩裡面還可看到青剛櫟果實的櫟帽。由現場情況推測，不排除黑熊為取食方便而在樹上不同位置築窩的可能性。

林業保育署台中分署提醒，大雪山國家森林遊樂區及谷關七雄周邊山域都是黑熊活動的範圍，民眾於山林活動請隨身攜帶熊鈴，遵守無痕山林準則，如在野外巧遇台灣黑熊，記得不驚嚇、不打擾，緩步離開，並於安全處向該分署通報（通報電話：04-25150855），提供黑熊出沒訊息資料作為保育研究使用，也讓人與熊和平共享山林。