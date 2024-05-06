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小米雷軍突喊「很絕望」怒嗆同業 網不買單還被酸

  • 中時新聞網

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【中時新聞網 郭宜欣】北京車展落幕，雷軍與小米SU7的驚人效應仍未結束，雷軍日前在中關村論壇年會上提到，「看完北京車展很絕望」再次登上熱搜榜，雷軍認為，大陸汽車市場的「內捲」是同質化的捲，甚至批評同業「哪是在做產品，完全是靠蒙。」

大陸澎湃新聞報導，雷軍分享為何小米只生產一種車款時，說出上述想法，他還提到，每家車廠都做一系列類似的車，但好的車有幾輛就夠了，「幹嘛需要這麼多同質化的車呢？」

報導認為，雷軍的看法具有警示意義，車市同質化內捲代表大陸汽車製造商之間內耗，但是真正成功的車企應該走向國際，去海外捲海外品牌，如同福斯或豐田集團，他們各自在本土市場德國及日本的銷量，都佔總銷量的一小部分而已。

雷軍此番說法再次引起熱烈討論，沒想到許多大陸網友卻不買單，紛紛批評雷軍「做山寨機的現在開始做山寨車，還批評別人做山寨車，有意思」、「這就過頭了，人家靠蒙，小米靠抄襲嗎？」、「人家靠蒙，你就是靠騙」、「車企靠蒙，那你又是正宗造車嗎？這個世界太瘋狂了，都沒有底線嗎？」

事實上，小米SU7的外型多次被批評抄襲保時捷，就連小米發布的智慧助理「小愛同學」都將小米SU7辨別為保時捷，自家人都不挺的狀況讓小米慘被酸米時捷。

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