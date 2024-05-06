各地買盤湧進 沙鹿衝4字頭

沙鹿區基期低，在藍線捷運獲得核定後，受到不少置產客的競逐，鄰近捷運站的預售案在短時間內紛紛站穩4字頭，刷新區域紀錄。今年春節前夕，行政院為台中送上一份大禮，等待數十年的捷運藍線終獲核定，官方預估最快10年全線即可完工通車，重大消息瞬間帶動沿線買氣，其中沙鹿區的基期低，更是受到不少置產客的競逐，位置優越、鄰近捷運站的預售案，在短時間內紛紛站穩4字頭單價，刷新區域紀錄。

隨著台中捷運綠線開通，台中TOD(大眾運輸為導向的都市發展)的大趨勢已經堅定不移，近一年來中捷每月運量節節攀升，至今已站穩130萬人次大關，今年初藍線捷運綜合規劃獲行政院核定，更讓許多人認定，買房愈接近捷運站點，日後愈能立於不敗之地。在整條藍線捷運線上，沙鹿區扮演著「海線門戶、中科首站」的關鍵角色，在地業者指出，沙鹿區擁有家樂福商圈等完善機能，是海線五區的消費中心，同時西屯區房價過高，許多中科就業族群紛紛往海線移動，鄰近的沙鹿也是首選第一站，近期中科園區、台中機場都有擴建計畫，受惠最多的一樣還是沙鹿區。

多元的建設和潛力讓沙鹿交易量直線上升，根據實價登錄統計，2023年沙鹿預售屋交易量達1637戶，不僅擠下傳統首購戰區太平，高居台中第4，遽增的量體更是比2022年的823戶多了98%，幾乎翻了一倍，房地產趨勢向來「量先價行」，也為沙鹿區站穩4字頭埋下伏筆。在中科、機場、捷運的催化下，目前沙鹿已陸續有建案站穩4字頭，當中格外受矚目的，當屬正臨B5站的「茂洋天玥META」，該案也是目前整條捷運沿線，極少數位居站點旁的大樓案，業者指出，雖然成交單價在沙鹿區稍高，但眼光放到整條捷運線，乃至未來的趨勢上，正捷運站旁的案子堪稱是「無價」。

「茂洋天玥META」具備「地標」的特性，該案位於台灣大道、沙鹿之翼陸橋正前方，周邊是竹林國小、沙鹿高工等低矮建築，使其顯得異常醒目，加上罕見全棟樓高3.6米，以及全採高及配備，特殊性在當地罕有，該案業者不諱言，隨著區域房市增溫，該案很有可能是沙鹿首個破5字頭的個案。