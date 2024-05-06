中油高煉廠區明年整汙完成 聯外交通2028年全部完工

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台積電設廠的原中油高煉廠區，包括已規劃為楠梓產業園區在內的169.5公頃土地，土壤自2022年各分區陸續解除列管之後，預定2025年9月全數完成整治，在此同時，交通聯外道路也投入231.25億元，包括新增的國道一號園區匝道聯絡道，預定2028年全部完工。

行政院長陳建仁6日由高雄市長陳其邁陪同，視察楠梓產業園區建設規劃及相關聯外交通建設計劃推動情形，陳其邁表示，楠梓園區原為中油公司高煉廠區，2021年9月起，高市府推動「楠梓產業園區設置計畫」，並積極代辦中油公司土汙整治作業，達成「褐地重生、土地活化」目標。

由於楠梓產業園區位處南台灣半導體S廊帶樞紐位置，台積電進駐營運後，帶來車潮及貨運需求，園區聯外交通便利性相當重要，因此，高市府特別協助中油公司代辦園區南路開闢工程，同時進行翠華路拓寬工程及高雄市濱海聯外道路南段開闢工程（新台十七線），希望能如期如質於2026年完工通車。

另外，高市府也與國科會南科管理局及交通部高速公路局分工合作，將於2028年完成新增國道一號園區匝道聯絡道，總計中央、地方及中油公司已投入近231.25億元於園區聯外交通建設。

高雄工務局長楊欽富表示，新工處2021年起辦理原高煉廠區169.5公頃土地的土壤汙染整治作業，自2022年各分區陸續解除列管，預定2025年9月全數完成整治。

在交通建設執行部分，他說，目前中油園區南路開闢工程、翠華路拓寬工程及濱海聯外道路南段第一期工程，刻正積極施工，預計於2026年竣工通車。

楊欽富指出，考量園區南側受到半屏山阻隔，西側翠華路匝道於平日呈現常態性壅塞狀況，因此，高市府規劃於園區東側，新增國道一號園區匝道聯絡道，並與國科會南科管理局合作向中央爭取，今年已獲行政院核定，匝道工程由交通部高速公路局辦理，新工處則代辦園區聯絡道工程設計施工，預計2028年完工通車。

他說，未來可讓園區貨運直接銜接至國1主線，避免於市區平面道路與機車混流，有效降低肇事並提升行車安全，隨著楠梓產業園區產業發展，也將帶動周邊社區蓬勃發展。