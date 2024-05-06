國際政經學院揭牌 10年28.5億培養國際政經人才

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總統蔡英文推動、特別立法的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，邀集產業及學術界共同投入培養國家長期人才發展策略及因應產業界人才需求，臺灣大學6日揭牌據此新設立的「國際政經學院」，明（2025）年起將招收上千名國內外學生，包括碩士班及博士班，專研國際地緣政治及科技應用的社會影響。

6日於臺大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式，總統蔡英文、國發會主委龔明鑫等官員，以及大力支持學院設立與運作的7家合作企業代表，包含富邦集團、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司、華南商業銀行、永豐金控集團、台灣積體電路等代表，皆出席參加揭牌儀式。

國際政經學院為臺灣大學依據該法設立的第二個學院，前一個為重點科技研究學院。台大校長陳文章表示，國際政經學院的發想，乃是因應近年來新科技及地緣政治的重要性，我國需要培育新一代的政經和國際金融領導人才。除在原有政經專業之外，亦必須融入新科技、環境永續、區域歷史文化及國際視野等素養。

陳文章表示，目前已募集的資金，未來10年期間，國發會將提供14.25億元，企業捐助14.25億元，共計28.5億元，但仍開放其他企業、機構在第二階段參與。

台大國際政經學院將採新型態全英語教學的跨院學程、課程模組以及領域專長培育，而且能和不同性質產業和國際學術機構緊密結合，包括國際企業實習及海外學術研習，除體驗專業實務，並同時拓展國際視野。

目前預計與台大合作的國際學術機構，除已簽訂合作意願書的日本早稻田大學外，亦與QS世界政經排名第一名之美國哈佛大學及第二名之法國巴黎高等政治學院、和美國喬治城大學等校洽談合作計畫，我們也將利用企業捐助提供可與國際競爭的薪資資源聘任知名學者或企業領導人為專任或訪問講座教授，且延攬國際菁英學生來校就讀及提供本校學生進行雙主修或輔系研習。

陳文章指出，該學院的新院長尚未敲定，目標是國際級學者主持，也希望未來能把台灣人才帶向國際。至於蔡總統卸任後，因年紀因素已不可能再被台大聘任，但學院會以講座、演講方式，邀請蔡總統授課。