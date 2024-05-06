《盤中解析》美股大漲助攻 台股一度飆近300點

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【時報記者張漢綺台北報導】美股重返驚驚漲，台股盤中指數一度大漲近300點！美國4月非農就業數據疲軟，意外疲弱重燃降息希望，美國9月降息機率上升到48%以上，且美國10年公債殖利率回落至4.5%附近，激勵上週五美股應聲大漲，各類股指數全面收高，台股也跟隨美股腳步，延續上週反彈走勢，今天指數跳空上漲開出，蘋果及Nvidia股價收高，蘋果供應商及AI股跟著同樂，台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、華碩(2357)、大立光(3008)、臻鼎-KY(4958)、台光電(2383)、玉晶光(3406)連袂走揚，股王信驊(3274)亦力守紅盤之上。

傳產股及中小型股亦表現不錯，穎漢(4562)、泰銘(9927)、大將(1453)、晟銘電(30130、博士旺(3555)、吉茂(1587)、愛山林(2540)、天二科技(6834)、德晉(3466)、廣穎(4973)、勝品(6556)、一詮(2486)、鼎固-KY(2923)、雷科(6207)、劍麟(2228)、泰偉(3064)及十銓(4967)盤中股價亮燈漲停，在電子與傳產同步走高下，台股指數開高走高，盤中指數大漲近300點，一度攻抵20639.9點。截至11點20分為止，加權股價指數約20567.56點，大漲237.24點，成交量為2810.13億元；OTC指數為251.21點，上漲1.22點，成交量為599.75億元。

今天盤中上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲4.56%，其次是金融類股及橡膠類股，分別上漲2%及1.94%；表現較差者為電線電纜類股、化工類股及機電類股，其中電線電纜類股下跌0.44%，化工類股下跌0.36%，機電類股下跌0.34%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、上漲2.7%，表現最差為紡織類股、下跌1.32%。

就技術面來看，上周台股逢五一勞動節休假，僅4個交易日，由於美股震盪劇烈，台股也上沖下洗，上週五加權指數以20330.32點作收，累計一週上漲209.81點，漲幅為1.04%，周K收帶上影線紅棒，也連二紅，日均量為3936.75億元，以中小型股為主的櫃買市場上週五OTC收盤指數為249.99點，累計一週上漲4.63點，漲幅為1.89%，週K收紅棒，亦是連二紅，日均量約935.6億元；今天台股延續上週反彈走勢，盤中指數一度站上20600點，近期台股指數站回月線後一路推進，今天盤中指數一度站上20600點，顯示短線多頭強勁，不過成交量回落到4000億左右，與過去兩個月有顯著差距，且部分之前領軍的電子股近期股價表現平平，成為台股續攻的隱憂，若台股能夠適時補量，且整體盤勢維持類股輪動，台股指數有望挑戰歷史新高。

分析師表示，上週FOMC會議維持利率政策不變，不過鮑威爾排除升息可能，看似留有一線希望，但投資人對於鮑威爾談話還是要謹慎看待，注意4月美國CPI能否改善，不宜因為短期因素轉而樂觀；在台股部分，3月最新景氣對策信號顯示，台灣景氣持續暢旺，景氣對策信號分數已來到30分，逼近綠燈區的上緣，從過去經驗得知，景氣對策信號脫離藍燈區後股市都是同步上揚，以目前綠燈區的位置看，景氣仍處於上升階段，成為股市基本面支撐，預期台股指數下檔有限。

目前資金轉往傳產、金融等族群，類股良性輪動，台股技術面維持多頭架構不變，隨著台股接下來第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼成績，操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、航空觀光、金融保險、營建資產、高殖利率個股等族群為主。