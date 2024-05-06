《生醫股》明達醫桃園八德新廠動土 拚2026H1完工

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【時報記者郭鴻慧台北報導】高階眼科醫療儀器製造商明達醫(6527)今(6)日舉行桃園市八德區新廠動土典禮，預計將在2026年上半年竣工。明達醫指出，眼科診斷儀器市場不斷成長，現有廠房空間不夠使用，因此建新廠增加新產能，並承接新產品拓展需求，提高全球眼科醫療產業地位。

據國發會推估，台灣在2025年將邁入成為超高齡社會，亦即超過20%的人口超過65歲，研究報告指出，青光眼、白內障和糖尿病性視網膜病變等各種眼病，隨著人口老化壽命延長而快速增長，此外由於手機電腦平板等3C產品的普及，使得年輕人口產生視力問題的比例也逐年增加，因此民眾對眼科診斷及治療的需求逐年增加，根據眼科市場研究報告指出，眼科診斷儀器市場規模，以大約 5.8% 複合年增長率成長中。

明達醫桃園市八德區新廠因應ESG趨勢，新廠採用多項減碳設計，與全球節能減碳的綠能趨勢無縫接軌，新廠位於桃園市八德區，離國道二號八德交流道約5分鐘車程。

明達醫專注於眼科診斷儀器的研發製造與銷售，已開發產品免散瞳眼底相機及非接觸式眼壓計銷售全球80多個國家，2024年再推出新產品－整合型全自動視網膜影像攝影機與斷層掃描儀(型號: Vision-700)。

據眼科權威市場報告Market Scope最新研究報告指出，光學同調斷層掃描儀占整體眼科診斷儀器市場約18%，全球年營業額約為美金6億元，為眼科診斷儀器市場中最重要的產品，明達醫推出的光學同調斷層掃描儀，整合了眼底相機功能，並具備全自動操作、快速掃描、清晰影像等特色，開發期間，亦在國內多家醫學中心完成臨床試驗，預期此一新產品能為明達醫在未來營運上注入強心針。