去年製造業研發支出創新高 台積電投入最多

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經濟部統計處表示，製造業上市櫃公司去年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達新台幣6,927億元創新高，以台積電投入1,787億元奪冠，同時台積電也在獲利和固定資產投資金額位居第1名。

經濟部統計處今天發布「產業經濟統計簡訊」，根據台灣證券交易所近期公布的個體財報，以1,101家製造業上市櫃公司為對象分析，112年製造業上市櫃公司營收淨額18兆8,770億元，年減10.7%。

營收淨額前三大公司，依序為鴻海3兆4,486億元、台積電2兆1,533億元及和碩1兆1,820億元。統計處分析，終端電子產品消費動能疲弱，造成電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業分別年減9.8%、10.4%；化學材料及肥料業、石油及煤製品業營收也皆呈現雙位數跌幅。

獲利方面，由台積電9,074億元奪冠，其次為聯電487億元，聯發科423億元位居第3。統計處表示，電子零組件業營業利益1兆699億元，年減28.9%，為製造業獲利減少最多的業別；化學材料及肥料業獲利衰退金額居次，年減幅度高達8成以上，主因為石化原料價格走弱，加上需求疲軟，利差受到壓縮。

另一方面，攸關業者領先優勢的研發支出持續成長。統計處表示，即使營收及獲利減少，研發支出仍逆勢成長，112年製造業上市櫃公司研發費用6,927億元，創歷年新高，年增2.9%。其中以電子零組件業研發費用4,507億元，年增2.2%，占整體製造業65.1%居首，其次為電腦電子產品及光學製品業1,580億元，年增4.0%，占22.8%，兩者合計占比近88%。

去年企業研發支出由台積電投入1,787億元居冠，年增11.1%，占整體製造業研發費用25.8%，金額及占比續創歷年新高；聯發科投入806億元、瑞昱201億元分別居於第2和3名。

固定資產投資部分，統計處表示，112年製造業上市櫃公司固定資產投資金額為1兆1,991億元，年減20.9%，主因為比較基期偏高，但投資規模連續三年逾兆元，其中電子零組件業9,638億元，為歷年第3高，占比達8成以上；化學材料及肥料業、石油及煤製品業分別年增12.8%及15.1%，主要是企業因應淨零碳排趨勢增購設備。

製造業固定資產投資前三大公司依序為台積電6,350億元，占整體製造業固定資產投資53%，其次為聯電793億元及力積電479億元。