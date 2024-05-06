「幼兒專責醫師」台中收案覆蓋率近6成 居六都之冠

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衛福部於2020年推動「幼兒專責醫師制度計畫」，旨在為0至3歲的幼兒提供1名專責醫師，協助整合幼兒健康照護服務，包括轉診、牙齒保健、疫苗接種等，台中市2021年正式加入，截至4月24日，台中市的幼兒收案覆蓋率已高達56.46％，不但超過衛福部設定的50％目標，更是六都之冠。

衛生局長曾梓展表示，0至3歲是幼兒重要的成長階段，因此台中市自2021年起積極參與此計畫，提供家長免費的個人化健康管理專責醫師服務。目前，台中市已有118家醫療院所及224位醫師參與計畫，並新增了3家醫學中心及兒童醫院，共同照顧重症疾病的幼兒，確保每位寶寶都能得到適切的醫療照顧。

此計畫不僅提供了健康諮詢、健康檢查等服務，還能及早發現幼兒的成長健康問題，並進行轉介至相關單位進行治療，以免錯失治療時機。

曾有位發展遲緩的孩子，自出生後一直在幼專計劃合約診所看診、健康檢查及預防注射，1歲時發現其語言發展較落後，經評估後轉介至醫院小兒神經科做進一步檢查，診斷為語言發展遲緩，後續經語言訓練，目前已能夠與人互動，也持續復健治療且進步中。

衛生局提醒家長可以透過官網查詢合約院所的資訊，選擇就近的院所加入計畫，為家中的寶寶提供最好的健康服務。