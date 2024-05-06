台大國際政經學院揭牌 首間政經為領域、全英授課研究學院

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台大申請設立「國際政經學院」已獲教育部核定，並於今天在台大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。台大政經學院未來10年由國發會及企業共捐助28.5億元，將聘請國際籍學者擔任院長，也會邀請卸任的蔡英文總統為學生進行演講。

台大國際政經學院目前規畫開設「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」等3大領域的學士、碩士及博士等8個學位學程，並提供學分班與研習班。第一階段將於2025年秋季先針對「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」進行招生，同時招收本地生與國際生，每個學程各招15個學生。

今天揭牌典禮，蔡英文總統、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫，以及7家合作企業代表，包含富邦集團、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨公司、華南銀行、永豐金控及台積電等公司代表皆出席。

台大國際政經學院是依據《國家重典領域產學合作及人才培育創新條例》設立，是全國第一個以政治經濟為重點領域、且全英語授課的研究學院。這個學院以成為「跨領域政經頂尖人才的培育基地」及「政經智庫合作交流的樞紐」為願景，要培養具有戰略思維大格局的領導人才。

台大國際政經學院的的課程規畫將以特別強調與政府、重要智庫及重點產業的實務運作緊密連結，目前已與日本早稻田大學、美國哈佛大學、喬治城大學及法國巴黎政治學院等名校洽談實質合作內容。

台大法律系出了3個總統，包括陳水扁、馬英九及蔡英文。蔡英文今天致詞時表示，她當年念台大法律系時，系主任說明為什麼要成為法律系學生，強調因為要成為總統。現在大家都畢業了，成績好壞、有沒有來上課不重要，之後的成就才重要。現在連台積電都要聘政治學博士，可見培養政經領導人才的重要性。

龔明鑫則表示，目前已有10所大學依《國家重典領域產學合作及人才培育創新條例》設立13個學院、共1500個學生，10年可培育上萬名人才，成為國家發展的重要人才庫。

台大校長陳文章表示，國際政經學院的發想，是因應近年來新科技及地緣政治的重要性，為我國培育新一代政經和國際金融領導人才。國際政經學院未來10年將分由國發會捐助及企業各捐助14.25億元共28.5億元，將有利於延攬國際一流大師來台上課，並吸引菁英人才就讀，期許成為「亞洲跨領域政經頂尖人才的培育基地」。台大擬請國際知名學者擔任政經學院院長，未來也會請卸任後的蔡英文總統來為學生演講。

台大國際政經學院以台大徐州路校區為院址，裡面有多棟建物已被指定為古蹟，但隨著國際政經學院的設立，台大將同步啟動「徐州路校區再造計畫」，透過合作企業的資源挹注，將陸續進行整建修繕，學院大樓預計2026年完成相關工程，徐州路整體校區的整修期盼於2028年台大百歲校慶能完工。