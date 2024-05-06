谷底已過！Q1全球智慧機年增6％、逾2.96億支

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【時報記者王逸芯台北報導】研調機構Counterpoint Research指出，第一季全球智慧手機市場出貨年增長6%、達2.969億支，表現優於預期，顯示產業低谷已過。在手機均價表現上，蘋果、三星分別為900美元、336美元，均達史上首季最高單價紀錄。

Counterpoint Research研究資料顯示，今年第一季全球智慧手機市場出貨年增長6%，出貨量達到2.969億支。三星取代蘋果成為全球最大的智慧手機廠商，占出貨量的20%。前五大品牌依序為三星、蘋果、小米、傳音以及OPPO。第一季度全球智慧手機市場年增長10%，達到2.962億支，整體表現高於預期，這顯示著智慧型手機市的最低谷已經度過。

智慧機平均售價部分，第一季全球智慧手機平均售價為370美元，惟儘管蘋果排名落至第二名，但其智慧機均價高達900美元，寫下其第一季度有史以來最高的均價。三星手機第一季度均價為336美元，排名第二，也達到了其有史以來最高的平均售價。

另外，至於三大大陸品牌智慧機小米、OPPO、vivo第一季均價分別為159美元、257美元、211美元，由此可見，大陸智慧手機雖然在銷量上突飛猛進，但在均價上依然難敵蘋果三星，尤其和蘋果差距較大。