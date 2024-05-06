廣交會境外採購商到會人數創新高 全球市場對接「中國製造」

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第135屆廣交會5日在廣州閉幕，本屆廣交會境外採購商到會人數創歷史新高，向世界展示了「中國製造」活力，統計截至4日共有來自215個國家地區的24.6萬名境外採購商線下到會，比上屆同期增長24.5％。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院美洲與大洋洲研究所副所長周密認為，廣交會上不斷出現的新變化，要歸結於大陸企業生產製造能力的提升和數位技術的發展，成為大陸外貿新風尚、新趨勢，也為世界外貿發展注入大陸的力量。

根據中新網報導，本屆廣交會參加出口展的2.86萬家大陸企業當中，擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」等稱號的優質企業超5500家，比上一屆增長20％。

廣交會最初以中小商品、土特產品等展品為主，經過60多年發展，產品類別越來越豐富，本屆廣交會參展新品超過100萬件，綠色產品逾45萬件，自主智慧財產權產品超過25萬件。

以「先進製造」為主題的廣交會一期來看，服務機器人、智慧家電、新能源汽車、高端裝備機械等高新技術產品雲集，展現了「中國智造」最新成果。比如，浙江強腦科技有限公司展出的腦機介面智慧仿生手，相比傳統仿生手，該產品可實現5根手指的獨立運動和手指間的協同操作，使殘障朋友更靈活地控制假手動作。

廣交會二期、三期分別以「品質家居」、「美好生活」為主題，展出的產品包括玩具、禮品、園林用品、紡織服裝等，不少參展企業在創新設計、綠色環保等方面進行推進，折射大陸傳產轉型升級。