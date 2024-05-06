菲律賓城市大學畢旅來台參訪 AI科技體驗讓學生驚艷

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中華大學同為亞太會展協會（APIEM）四星級會員之一的菲律賓安吉利斯城市大學（City College of Angeles）觀光管理學系，今年畢旅景點之一就選在華大校區，師生參訪觀光學院實習旅館、AI＋體驗中心、校史館及藝文中心感到驚艷，學生直呼「想留學了！」

菲律賓安吉利斯城市大學觀光管理學系日前共80多位師生首次參訪中華大學，與觀光學院交流。菲籍學生Marian Collado表示，第一眼看見校園的印象就是腹地很大、環境優美，在菲律賓少見如此規模的大學，尤其校內設備資源豐富、很多高科技的應用令人驚豔，首次和機器人Zenbo互動，活靈活現的模樣，相當有趣新奇。

Caren Galang同學則指出，身為觀光管理學系的學生，看見華大擁有與高科技結合的實習旅館「智慧健康宅」，眼睛為之一亮，校園豐富的學習資源，有助於學生在觀光產業的發展，未來若有機會來台留學，相信華大會是首選。

安吉利斯城市大學商業與管理學院Amor I .Barba院長表示，首次到華大見證師生藉由高科技在各方面廣泛的應用。此外，校園內竟然有實習旅館及旅行社，能夠讓學生更貼近職場實務學習，這是國內大學所缺乏的，也期望回國能夠朝這個目標邁進。

Amor院長深信，不久兩校將能夠成為姊妹校，成為教育上的好夥伴，讓學生能夠有更多的交流，同時促進專業領域的成長茁壯！華大觀光學院張馨文院長表示，華大身為距離竹科最近的私立大學，各學院與AI、高科技連結為辦學特色與優勢，目的就是讓學生能夠接軌產業趨勢。

中華大學指出，學校觀光學院是協會在台灣的唯一四星級會員，不僅成立台灣第1處會展人才菁英培育中心，也在2020年獲得APIEM國際卓越中心的資格，與協會建立跨國教育交流、EMI全英教學來推動學院國際化，提升學生的國際競爭力，盼深化兩校情誼，未來順利與對方締結姊妹校。