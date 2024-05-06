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葉丙成任教育部政次 台大校長：看報紙才知道

  • 中時即時 林志成
台大電機系教授葉丙成將擔任教育部政務次長。（本報資料照片）
台大電機系教授葉丙成將擔任教育部政務次長。（本報資料照片）

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針對台大電機系教授葉丙成將擔任教育部政務次長，台大校長陳文章說，教育部沒有徵詢過他，他也不清楚這個人事案，「我是看報紙才知道」。

台大國際政經學院今天舉行揭牌典禮後，陳文章面對媒體詢問關於葉丙成將出任教育部次長一事，坦言「看了報紙才知道」。他認為，葉丙成在創新教學方面的努力，被新的教育部長鄭英耀看到，因此延攬擔任教育部政次來推動教學創新，這對整體國家教育有幫助。

陳文章說，葉丙成過去的成績大家都看得到，未來大學、中小學就看要如何配合教育部來施政。

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