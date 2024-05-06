台東歷史建築驚見宗教經文塗鴉 行為人下場曝光

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位於台東縣東河鄉都蘭村的「新東糖廠」，早年為民營紅糖製造工廠，留存完整廠房建物，2002年公告為歷史建築，並結合藝文展演轉型為「都蘭紅糖文化園區」；上周園區驚見大量不明書墨字跡，清除後未構成損毀，台東縣政府不予究責求償。

「新東糖廠」內的煙囪、停車場等處壁面，布滿密密麻麻的書法墨字，內容疑似為宗教經文，附近居民見狀不禁感嘆「有點可惜」，直言畢竟歷史建築很久了，可以在紙上塗鴉就好。

「新東糖廠」因位於東河鄉都蘭村，慣稱「都蘭糖廠」，曾是台東民間經營的紅糖製造廠，歷經戰爭砲彈轟炸，仍保留結構完整的木造房舍、辦公室、升旗台和工廠，直至1991年結束營業生產，並於2002年公告為台東縣文化資產歷史建築，同年轉型為「都蘭紅糖文化園區」，提供藝術家展演、創作空間。

如今傳出不明塗鴉事件，糖廠管理員已循線追查出行為人，其身分為在地人士；由於初步判斷書法墨跡易清除，不構成損壞，經規勸後，不予追究法律責任，目前積極清除復原。

台東縣政府文化資產科代理科長朱育賢表示，新東糖廠為私人財產，歷史建築僅為附加身分，縣府立場以損壞作為最終認定，塗鴉視為過程，若能清除恢復原貌，尊重廠方對此事的處理方法。

朱育賢另強調，損壞文化資產歷史建築行為，最高可以處30萬至200萬元罰鍰。