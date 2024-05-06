晶片長線潛力股 正是撿便宜好時機？這巨頭被點名

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在歷經漫長的挫敗後，英特爾終於在2023年第四季和2024年第一季接連實現營收成長，那麼現在是時候逢低承接這檔曾經風光一時的晶片巨頭股嗎？

英特爾曾經貴為全世界最頂尖的晶片製造商，但由於一連串的踏錯步，以及錯失市場變革帶來的機遇，該公司營收跌跌不休、市佔版圖節節敗退，使其近三年來股價崩跌46%。隨著輝達（Nvidia）和超微（AMD）等競爭對手不斷崛起，英特爾進軍AI等新興市場的前景仍然面臨巨大挑戰。

英特爾聚焦晶圓代工業務的轉型計畫可能要一段時間才能看到顯著的效益，但The Motley Fool分析指出，現在英特爾可能已身處谷底，或許可以壓寶該公司可能上演的「復興」大戲。對於長線投資人而言，現在或許可以考慮人手英特爾股票。

英特爾在4月25日發布的2024年第一季營收實現增長且獲利優於市場預期，但第二季營收獲利展望意外保守，令市場大失所望，自發布財報以來股價又跌了14%。

其2024年第一季財報首度納入晶圓代工業務Intel Foundry的營收，該部門營收略逾40億美元，年減10%；營運虧損達到25億美元，較2023年的虧損70億美元大幅縮小。英特爾預期自家代工業務的虧損將在2024年到頂，並在2030年底達到損益兩平。

英特爾轉型成為一家「首重代工業務」的公司，其代價非常高昂，但該公司看好這更將有助於降低成本，預計到2025年將節省80億至100億美元，且隨著效率提升，非GAAP毛利率可望達到60%。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在法說會上重申該公司的長期潛力，「我們是世界上有能力提供下一代晶片技術的兩家公司之一......或許是三家」。他指的顯然是全球晶圓代工龍頭台積電，而那個「或許的第三家」指的是三星電子。

分析並指出，英特爾股價暴跌唯一帶來的好處，是其股票可能已經成為價格最好的晶片股。過去一年來，AI題材已經帶動輝達和超微等熱門股股價狂飆。輝達的預測本益比目前來到35.13倍、市值營收比（P/S Ratio）為35.96倍。超微的預期本益比高達44.36倍、P/S Ratio為11.47倍。而英特爾的預期本益比只有28.68倍、P/S Ratio為2.44倍，在三大晶片公司中最低，且差距相當大。這表示與輝達和超微相比，英特爾股價非常便宜。投資人如果想在投資組合中加入晶片股，現在或許可以考慮將英特爾作為長期投資標的，同時等待輝達和超微股價跌至較具吸引力的價格點。