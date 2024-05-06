《通網股》台灣大次世代門市再+1 聯手Disney+討好星戰迷

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)積極打造次世代門市，宣布台北文創旗艦門市全新改裝開幕，融合文創、生活、體驗、科技元素，顛覆傳統門市，採用明亮通透的落地門窗取代傳統戶外廣告牆，營造透視科技感；設置全台myfone門市唯一200吋大螢幕的多功能展演區，更與長期策略合作夥伴Disney+聯手，打造限時「星際大戰主題展區」，展出星戰系列公仔與樂高，軟硬體服務全面升級，打造進店如逛展的科技質感生活。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，隨著產業進入價值競爭時代，台灣大運用Telco+ Tech策略，結合集團綜效、跨界合作，以用戶體驗為核心，軟體、硬體全面升級，將科技電信生態系融入消費者生活。不僅透過好速專案、mo幣多、Disney+、OP響樂生活等獨門方案，打造價值競爭優勢，同時在與消費者溝通的重要媒介「myfone實體門市」中持續突破框架，致力打造最貼近消費者需求的次世代門市。本次重新改裝台北文創旗艦門市，因應誠品24小時書店、松菸展區與大巨蛋的多元客群，融合文創、生活、體驗、科技4大元素，兼顧視聽享受，同時提供民眾多元客製化服務，提供消費者進店有如逛展般的舒適與新奇體驗。

台灣大依據商圈與客群種類，去年起陸續改裝南京三民、台北忠孝東直營、西門町旗艦等門市，導入數位看板、雲端輪播系統、電子價格牌，落實無紙化，打造次世代智慧減碳門市，提供差異化服務。新改裝開幕的台北文創門市，融入時尚、科技與文創氛圍，採用回字型動線設計，搭配通透明亮的空間，讓顧客能自由穿梭其中。門市設置「OP響樂生活體驗專區」，穿越弧形拱門，感受如家庭劇院般舒適，盡情體驗沉浸式影音、遊戲及智慧家庭服務。其中，台灣大於全新門市首度展出Hey Siri聲控情境，民眾僅需簡單一聲語音指令，即可同時操控智慧窗簾、燈光、香氛機等智慧家電，並獨家規畫200吋大螢幕「多功能媒體展演區」，提供絕佳視聽體驗，觀賞最新科技趨勢。