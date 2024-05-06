陸房市刺激調控不斷 再掀「取消公攤」輿論熱潮

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為刺激房市景氣，大陸官方各種調控與鬆綁政策不斷。而近年「取消公攤」（公設比）的業界呼聲從未間斷。日前廣東一地宣佈從5月的商品房實行「按套內面積計價宣傳銷售」，讓該議題再度掀起討論。但多位業內人士也認為，即便取消公攤面積，對房價恐不會造成實質影響，且目前時間也仍未成熟。

長期以來，大陸商品房銷售中普遍附加公攤面積。目前普遍在20至30％左右。除對一二線城市購房者意味動輒百萬元支出，由於計算方式不透明、少數開發商「暗箱操作」、產權和收益權不統一，也讓公攤面積成為房地產交易多年被詬病話題。

隨著住房交易進入存量和買房市場，大陸多地政府和開發商開始主動改變。近年來為提振購房者信心，減少買房顧慮，像是山東等地提出「公攤面積需在合約中明確標準」。房產業界人士表示，目前也有多地開發商開始主動選擇「按套內面積」的計價模式，進行住房銷售。

例如廣東省肇慶市住房和城鄉建設局近日發佈《關於全市範圍內商品房實行按套內面積計價宣傳銷售的通知》，從5月1日起，實行按住房套內面積計價宣傳銷售。但據第一財經報導，肇慶市要求「按套內面積計價宣傳和銷售」，這不代表公攤面積不需要付費。換言之，肇慶市並未實質性取消住房公攤面積。

但肇慶市新政仍引發對「取消公攤面積的合理性和可行性」的探討，尤其是「取消公攤會導致房價上漲嗎1)」話題一度沖上輿論熱搜。對此，多名業界人士都認為，商品房銷售中的計價方式改變與否，總房價理論上都不會發生變化。

上海師範大學商學院教授、房地產與城市發展研究中心主任崔光燦說，按套內面積計價由於面積基礎不同，單位面積的名義價格肯定會上升，但不一定帶來實際房價的上升，對購房人來說，也不會有購房總價的變化。

只是從現階段來看，多名業界人士認為，全面取消公攤的條件尚未成熟。崔光燦建議，未來要想推動房地產市場計價方式改革，鼓勵按套內面積計價，還需在行政管理上做出完善。比如，後期產權登記上的面積設定，依據房價的相關稅費標準等。