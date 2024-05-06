腸病毒、登革熱防治 侯友宜視察校園衛教防疫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

夏季潮濕炎熱，容易造成傳染病流行，新北市長侯友宜今（6）日至江翠國小視察腸病毒與登革熱防治工作，指示全新北的校園加強衛教防疫措施，同時感謝和勉勵辛勞的教職人員，一起努力預防腸病毒與登革熱，共同守護孩子的健康。

侯友宜表示，這段時間是腸病毒與登革熱好發時期，尤其新北市中和、板橋被列為腸病毒高風險地區，提醒大家一定要勤洗手及保持環境的整潔，學童生病就不要到學校，學校、幼兒園一定要關心學童的身體健康，所以提供健康照顧系統，隨時和家長保持聯絡，讓孩子在學校能平平安安。

另外，梅雨季節來臨，室外積水容器是病媒蚊容易生長的環境，所以雨後應要強檢查，落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。

江翠國小校長周麗櫻指出，學校定期全校性環境消毒，每日清洗消毒幼生常接觸的物品，並維持環境通風與清潔。另外，學校已進行除草及修剪植栽，每周依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除孳生源，尤針對學校工地、農園及髒亂點等高風險區域加強巡查，以阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。

教育局表示，依學校及幼兒園腸病毒通報及停課作業規定，高風險區域內幼兒園於1周內有2名以上幼學童，經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，則應停止上課7日，非高風險區域內幼兒園由收托半數以上家長同意，得採取停課措施，並報教育局核備，而國小以上學制則原則無需停課，惟國小為避免疫情蔓延，決定停課時，應報教育局核備。