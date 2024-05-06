法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

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ASIC大廠世芯-KY上周五（3日）召開法說會，儘管釋出好消息，全年營運預計維持強勁成長，台股今（6日）大漲，上市公司喜洋洋，然而世芯卻開低走低，盤中摜殺跌停鎖住，成為上市公司唯一一檔跌停股。世芯終場大跌310元、9.86％，暫報2,835元，自3月高點4,565元以來，短短兩個月跌掉1,730元，累計大跌近38％。

世芯因北美大客戶AWS產品明年進入轉換期，加上市場擔心CSP業者可能終止採用ASIC（特殊應用晶片），加上對手Marvell（邁威爾）搶單，導致股價強烈修正。世芯今日跳空走低，盤中跌停鎖死，跌破5日線、月線，成交量較前一個交易日擴大，更是上市個股中唯一一檔跌停股。

世芯總經理沈翔霖表示，公司技術居領先地位、並與代工業者密切合作，為客戶爭取最多產能，全年營運維持強勁。沈翔霖持續對業績充滿信心，IDM大廠訂單將於今年順利進入量產，並對CSP業者以自研晶片取代通用型GPU趨勢看法樂觀。

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世芯指出，第二、三季在客戶量產動能延續下，將逐季成長並創高，第四季量產動能稍微趨緩，不過NRE有望彌補、營收預估將持平第三季。

然儘管首季營收再創歷史新高，受到NRE季節性因素及ASIC量產規模擴大，壓縮部分毛利率，首季每股獲利15.83元，未同步伴隨營收大幅成長。

沈翔霖指出，自研晶片趨勢依舊，支撐營運維持強勁增長。即便明年北美雲端服務業者（CSP）大客戶產品將進入轉換期，不過北美IDM客戶的量產動能將補上，加上新創公司也相當積極，AI趨勢將帶動7奈米、5奈米ASIC晶片業務，其中，7奈米AI ASIC出貨量仍占總收入的一半以上，未來將往5奈米邁進。

業界評估，新創AI公司皆須要使用2.5D／3D封裝、成本昂貴，所以世芯將是最合適的業者，主要因為相較北美競爭對手，世芯更具備成本及彈性，今年就會有機會看到TAPE OUT，為2025年成長注入動能。

此外，陸系車廠的先進駕駛輔助系統（ADAS）預計今年開始投片，而國產替代CPU自製化商機，世芯也多有掌握。

觀察法人動向，外資積極減碼世芯，上周連4天總計賣超1,467張，4月以來更以賣超3,616張。而投信4月以來則累計加碼673張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。