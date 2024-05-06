台鐵票價研議調漲 交通部指「這時」再說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵已29年未漲票價，交通部預計在今年下半年審議方案，按過往漲價提案試算，台鐵北高票價恐直逼高鐵，對此，交通部次長胡湘麟6日表示，過去提案並非現在執行方案，台鐵仍在研議票價合理化方案，預計下半年提出。同時，立院6日通過臨時提案，在東部災區尚未復原前，將凍漲台鐵東部幹線票價。

台鐵公司董事長杜微說，目前仍在研議漲價方案，預計下半年會提出。將按照立院決議票價調整公式，以2023年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需，研議票價合理化方案，後續經過董事會同意後提送交通部費率審議會審查，再報行政院核定。

胡湘麟表示，交通部1個多月前曾討論過台鐵漲價事宜，但考量相關分析尚不盡完整，因此決定下半年再議。按過往經驗，若以投資成本加上合理報酬率的3％、4％、5％初步試算，三種方案漲幅落在35.62％至44.52％間；以北高來說，恐怕會從843元漲到1,218元，直逼高鐵票價。

胡湘麟說，3％、4％、5％是過去的計算方式，不是現在執行的方案；他表示，台鐵公司正在研議票價合理化方案，送至交通部費率審議委員會後，將會謹慎評估公司營運條件、社經情勢、市場供需，也會考量對社會大眾及乘車旅客衝擊及影響。

立委質疑，台鐵準點率雖然提升、但誤點時間拉長，一旦台鐵票價直逼高鐵，不利競合，旅客恐怕都會轉移到高鐵；對此，杜微也強調，台鐵票價仍會針對細部調整，正在研議將北高票價以遞遠遞減的方式計算，相關價格仍在研究中，並非最終定案。

杜微表示，台鐵自1995年實施票價調漲以來，雖然每兩年會檢討一次，但已29年沒有獲准調整票價，相關人事成本、維修成本增加，同時，在客旅運量能、服務水準方面也都持續提升，預計等去年度決算成本確定後，在今年下半年會提出正式方案。

此外，立委也指出，東部鐵道運輸至今尚未完成雙軌及電氣化，落後西部將近20年，且東部軌道交通仰賴台鐵，一票難求問題至今未能提出有效的解決方案；再加上近期受強震影響觀光，若漲價恐雪上加霜，因此提案凍漲東部沿線票價。

針對近年台鐵準點率情形，杜微表示，近年配合台鐵公司辦理各項行車設備改善、 汰換計畫及新型車輛的採購投入，統計台鐵公司近年各年度列車準點率由2019年90.97％，已逐步提升至2023年95.987％。

台鐵表示，列車準點率項目已納入台鐵公司營業面向之重點評估指標，並逐季檢討設定列車準點率目標值，截至今年第1季，台鐵整體列車準點率95.9％，誤點主因以天然災變及死傷事故等不可控因素為主；將持續追蹤管制準點率達成進度，列入各單位績效考評 KPI年度考核，以達成2024年準點率97％年度目標。