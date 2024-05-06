南市府經發局瞄準智慧製造暨淨零轉型新契機

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臺南市政府經濟發展局4月26日假大臺南會展中心，結合南臺灣最大規模「臺南自動化機械暨智慧製造展」，舉辦以「瞄準智慧製造淨零轉型新契機暨臺南廉政透明價值」為主題的產業演講，一方面揭開新能源創新應用典範，另一方面聚焦臺南傳產智慧化淨零轉型實務經驗，由經濟部能源署、臺南市政府經濟發展局及政風處，攜手沙崙智慧綠能科學城企業及現場逾50位產業先進，以科技及廉能透明引領臺南化身最「淨」城市。

本次產業演講主題「創新能量．智慧製造中的淨零引擎」，邀請到新創企業氫豐綠能總經理李鈞函，分享氫能與燃料電池相關技術，同時也於今年臺南燈會高鐵燈區的綠能燈區，展現新能源的發展成果。演講主題「產業經驗．注入科技解決回收難題」，則以深耕臺南超過35年，全臺最具規模的塑膠容器回收公司協治企業為指標，邀請技術長李杰翰分享回收產業數位轉型實例，導入機器人實現產線自動化，加速淨零之路的邁進。

另臺南市政府經發局亦分享該局自112年正式成立「企業服務廉政平臺」以來，如何透過雙向交流、即時回饋與公開透明等機制，有效結合機關核心產業發展策略及廉政服務資源，落實公私協力，也傳達政府行政透明與簡政便民的理念及企業誠信經營的重要性。

經發局指出，臺南市是全國第一個制定低碳城市自治條例的城市，提出淨零轉型四大優先策略，聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等面向，臺南作為低碳永續發展要塞，以沙崙智慧綠能科學城為核心，積極探勘氫能、地熱、太陽光電等新能源及前瞻科技，故本場演講從氫能、回收業的循環經濟出發，為2050年淨零排放目標增添動能。

南市經發局長林榮川兼沙崙科學城辦公室主任表示，由臺南市政府配合中央推動設立之「沙崙智慧綠能科學城」，現今已成為前瞻科技產業研發及示範基地，4月26至29日於沙崙智慧綠能科學城3周年活動中，也將展現七大關鍵技術，包含：資安、太空、自駕車、量子科學、智慧農業、智慧醫療、淨零科技之研發與推動成果，臺南憑藉著強大的製造業實力、400年文化底蘊及全臺最大的科技廊帶成形，將持續引領產業與城市轉型，朝向智慧淨零永續城市發展。「臺南市政府經濟發展局 / 經濟部能源署(廣告)」